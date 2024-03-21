Венгрия заблокирует решение ЕС о передаче Украине доходов от российских активов – источник DW

Венгрия заблокирует передачу Украине доходов от арестованных российских активов. Предложение Еврокомиссии передать Украине 90% доходов от активов РФ поддерживает большинство стран ЕС, однако одного голоса Венгрии достаточно для того, чтобы остановить передачу. Поэтому принять решение на Саммите не удастся.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание DW. Высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, что против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев.

Речь идет примерно о 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) в год для финансирования поставки оружия в Украину. Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в форме ценных бумаг и наличных, были арестованы странами "Большой семерки", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Вторым "противоречивым вопросом" повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС. В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для того чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить представленную Еврокомиссией переговорные рамки, являющиеся дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции - специально созданного органа, который будет непосредственно вести переговоры. Оба эти решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза.

Однако существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты во время нынешнего саммита, отметил собеседник. "Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС", - сказал он, однако отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.

Как ранее писал OBOZ.UA, ЕС разработал законопроект о направлении доходов российского центрального банка в Украину. Предложение предполагает, что Украина начнет получать средства с июля. Средства пойдут на поставку оружия, развитие оборонной промышленности.

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