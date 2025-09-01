Важный для Украины экспорт металлов продолжает коллапсировать важный для Украины экспорт металлов

Экспорт стальных полуфабрикатов из Украины продолжает снижаться – за январь-июль 2025 года поставки упали более чем на треть – до 705,62 тыс. т, а валютная выручка – на 37,6% г/г, до $342,98 млн.

Об этом сообщил "ГМК-центр".

В июле объемы экспорта составили 140,94 тыс. т – это на 41% меньше, чем год назад, хотя и почти вдвое больше, чем в июне. Показатель стал самым высоким с апреля, но остается значительно ниже прошлогоднего уровня.

Основные страны-импортеры – Болгария (39,76 тыс. т в июле), Турция (35,77 тыс. т), Египет (29,09 тыс. т) и Польша (5,03 тыс. т). Значительное годовое падение зафиксировано в Египте (-64,7% г/г) и Польше (-76,4% м/м).

Для сравнения, в 2024 году экспорт полуфабрикатов вырос на 56,7%, в основном благодаря третьему кварталу и разблокированию морского экспорта. По словам профильных объединений, в этом году сдерживающими факторами стали высокие тарифы "Укрзалізниці", нехватка кадров и сложная логистика.