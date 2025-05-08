Ватикан тонет в долгах: почему в бюджете Святого Престола образовалась гигантская дыра

Ватикан зарылся в затяжной финансовый кризис – за время понтификата Франциска бюджетный дефицит утроился, а обязательствами пенсионного фонда до 2 млрд евро могут быть неплатежеспособным. Это может повлиять на выбор следующего понтифика.

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Как пишет The Wall Street Journal, затруднительная финансовая ситуация в Ватикане является результатом финансовой непрозрачности. Папы Франциск неоднократно пытался провести аудит средств и сократить расходы, в частности:

трижды урезал зарплаты более 250 кардиналам ;

; прекратил предоставлять чиновникам жилье в Ватикане по сниженным ценам

Это отражает его видение традиционного образа духовенства, скромного и смиренного. В ответ на это некоторые департаменты начали скрывать средства, ссылаясь на "безопасность миссий", а кардиналы из Конгрегации доктрины веры (ранее известной как Инквизиция) стали выводили средства с официальных счетов, прятать наличные в сумках и переводить деньги на личные счета кардиналов. В результате в 2023 году был арестован кардинал Джованни Анджело Беччу – уголовный суд Ватикана приговорил его к 5 годам за мошенничество на $400 млн.

Провести аудит бухгалтерии Ватикана также практически невозможно из-за сохранившихся архаизмов – все записи до сих пор ведутся карандашом на бумаге. Из-за всех перечисленных преград, несмотря на все имеющиеся богатства, Ватикан оказался неспособным обеспечить базовые функции государства без постоянного дефицита. Это может быть связано с тем, что бюджетом города-страны управляют священнослужители, плохо разбирающиеся в механизмах функционирования казначейства.

Ранее Reuters сообщал, что полного бюджетного отчета Ватикан не публиковал с 2022 года, но последний набор финансовых отчетов был утвержден в 2024 году. Он содержал дефицит в размере 83 млн евро. Кроме того дефицит пенсионного фонда Ватикана в 2022 году составлял около 631 миллиона евро и с тех пор сумма могла значительно возрасти.

Некоторые известные священник считают, что бюджетные проблемы Ватикана могут иметь огромное влияние на выбор следующего Папы Римского. "Им придется выбрать того, кто собирает средства, а не пастора", – говорит иезуитский священник Томас Риз.

В частности он предполагает, что сократить финансирование в сложной бюрократической структуре Ватикана может итальянский кардинал Пьетро Паролин. Он является одним из основных претендентов на папский престол и в течение почти всего папства Франциска занимал второе место в Ватикане после понтифика, будучи Государственным секретарем Ватикана.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за войны и падения цен на нефть дефицит федерального бюджета России за первые два месяца 2025 года составил 2,7 трлн рублей, то есть вдвое больше, чем было запланировано на весь год. В связи с этим российские власти всерьез задумались о секвестре федерального бюджета.

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