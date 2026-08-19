Валютный коллапс: экспорт ферросплавов упал на 70% вслед за рудой

Украинские ферросплавные предприятия по итогам января–июля 2026 года сократили экспорт продукции на 69,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 19,3 тыс. тонн против 63,5 тыс. тонн годом ранее.

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Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Гостаможслужбы.

Крупнейшими направлениями экспорта стали Польша – 10,7 тыс. тонн, Румыния – 2,5 тыс. тонн и Турция – 2 тыс. тонн.

В июле украинские производители экспортировали 4,1 тыс. тонн ферросплавов. Это на 37% меньше, чем в июне, и на 53% меньше, чем в июле 2025 года.

Экспортная выручка за семь месяцев сократилась почти втрое – с $71,3 млн в январе-июле 2025 года до $23,2 млн в 2026 году. В июле она составила $5 млн, что на 36% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 52% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение происходит на фоне общего ухудшения показателей украинской горно-металлургической отрасли. За январь–июль 2026 года экспорт железной руды сократился на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 13,9 млн тонн.

Падение произошло ещё до блокировки портов и повышения тарифов "Укрзалізниці" на 30%. Эксперты прогнозируют, что в последующие месяцы экспортная статистика продемонстрирует еще большее падение. Это приведет к критическому снижению притока валюты в страну, остановке до 50% добывающей и металлургической промышленности.