Валютные ограничения негативно влияют на инвестиционный климат – ICC Ukraine

Экономическая ситуация меняется к лучшему, и нет необходимости в применении жестких валютных ограничений. Эти ограничения сейчас мешают привлекать в Украину необходимые инвестиции.

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Об этом рассказал президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Ситуация кардинально поменялась. Мы видим, что НБУ оперативно реагирует и вводит отдельные послабления по поводу ограничений валютных операций. Мы как Украинский национальный комитет Международной торговой палаты это приветствуем. Но говорить, что все проблемы полностью сняты, мы не можем – ведь остаются открытыми вопросы обслуживания кредитов, взятых резидентами страны еще до войны, трансграничные операции по выплате обязательств по еврооблигациям, выплаты дивидендов", – пояснил Щелкунов.

Он также отметил, что сейчас очень трудно привлекать в украинскую экономику инвестиционные средства – необходимо помнить, что ключевым аргументом для инвестора является получение прибыли. Если же с получением прибыли проблемы, это негативно влияет на показатели инвестиционного климата.

"Экономика Украины сейчас в том состоянии, которое крайне нуждается в средствах. Понятно, что бюджетные расходы направлены, прежде всего, на нужды фронта. Поэтому давайте максимально создадим лучшие условия для инвестиций. Эти средства поддержат экономику. Мы считаем, что НБУ выбрал правильный курс по ослаблению валютных ограничений для бизнеса. Но следует не останавливаться и снять все остальные препятствия – конечно, на основе четкого анализа и перспективных просчетов", – резюмировал Щелкунов.