IDS Ukraine, производитель бренда "Моршинская", – в центре дискуссии о том, как государство может получить максимум выгод от компании после национализации доли акционеров под санкциями. На повестке дня два пути: передача корпоративных прав двух предприятий группы IDS Ukraine управляющему АРМА или изъятие доли подсанкционных акиионеров всех предприятий группы в доход государства по решению ВАКС.

В компании убеждены, что именно второй путь обеспечит наибольшие выгоды государству и бюджету Украины. Об этом IDS Ukraine заявила в серии публичных разъяснений по опровержению мифов и манипуляций.

"После конфискации доли подсанкционных лиц ВАКСом государство станет новым (со-)владельцем корпоративных прав IDS Ukraine – и Украина получит право без вмешательства управляющего АРМА принять участие в получении нераспределенной прибыли, размер которой почти миллиард гривен. Привлеченный же АРМА управляющий будет претендовать на свою долю средств при распределении прибыли IDS Ukraine, что также дополнительно уменьшит поступления в государственный бюджет", – объяснили в компании.

Единственный законный и прибыльный для бюджета способ получения доходов от деятельности IDS Ukraine – решение ВАКС об изъятии корпоративных прав в доход государства: Украина станет законным владельцем компании вместо лиц под санкциями, будет участвовать в распределении прибыли и сохранит целостность бизнеса. Тогда как вмешательство управляющего АРМА повредит интересам государства, уменьшит экономическую пользу и бюджетные поступления от деятельности IDS Ukraine.

Вмешательство АРМА до вердикта ВАКС – ошибочный и юридически недейственный шаг: назначение управляющего не принесет государству прибыли, создаст юридические противоречия, сорвет стабильную работу IDS Ukraine и двух ее заводов в Миргороде и Моршине, снизит бюджетные поступления.

"Закон не позволяет управляющему АРМА получать или передавать дивиденды либо другие доходы от деятельности IDS Ukraine в пользу государства вне действующей законодательной процедуры. Согласно закону "Об акционерных обществах", единственный способ получения прибыли от деятельности ЧАО "ИДС" и ЧАО "МЗМВ "Оскар", чьи корпоративные права переданы в АРМА, – это дивиденды. Они могут быть выплачены только после завершения финансового года, утверждения годовой отчетности и принятия решения о выплате дивидендов собранием акционеров. Таким образом, даже в случае назначения управляющего АРМА в 2025 году первые поступления государство получит не раньше марта 2026 года", – указали в компании, почему привлечение управляющего не имеет экономического смысла.

В компании предупреждают о возможном правовом коллапсе – управляющий не сможет действовать без нарушения законодательства и судебных запретов, а впоследствии будет претендовать на государственную долю средств компании как вознаграждение, уменьшая доходы Украины от конфискации "Моршинской".

Кроме того, вмешательство АРМА разрушит бизнес-модель группы IDS Ukraine, ведь речь идет о передаче во внешнее управление только двух из семи компаний группы: "Другие предприятия потеряют операционную, финансовую, управленческую и логистическую связь с главной компанией группы – ЧАО "ИДС", которая осуществляет управление предприятиями группы и обеспечивает реализацию производимой ими продукции".

Последствиями этого станут снижение производства и выручки, потеря рыночной доли, уменьшение налоговых поступлений, падение стоимости актива, который по решению ВАКС перейдет Фонду госимущества для дальнейшего разгосударствления и привлечения инвестора. Сейчас, согласно независимой оценке в 2025 году, которая имеет две независимые рецензии, оценочная стоимость ЧАО "Индустриальные дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" составляет 5,8 млрд грн, поэтому сохранение компании в текущей финансовой форме является важной задачей, учитывая будущую национализацию.

В компании напомнили, что без постороннего вмешательства она делает весомый вклад в экономику Украины: более 3 млрд грн уплаченных налогов с начала полномасштабного вторжения и 1,15 млрд грн – только за 2024-й, более 500 млн грн направила на гуманитарные и социальные инициативы, обеспечивает 3 000 рабочих мест, а в громадах Миргорода и Моршина является крупным работодателем и важным донором локальных бюджетов.