В Украине впервые за 20 лет заработать завод по производству минеральной воды Аqua Миргород

В Украине после более чем 20-летнего простоя начал работать завод по производству минеральной и питьевой воды Аqua Миргород.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основной продукцией завода является минеральная природная лечебно-столовая вода Aqua Миргород DETOX, которая добывается из одной из самых глубоких скважин в Украине (695 м). Особенность воды в том, что она имеет естественный минерализованный состав и после добычи газируется и разливается, не проходя искусственную минерализацию.

Как отметил Олег Мищенко, украинский предприниматель и бизнесмен , акционер венчурного фонда "Феномен", владеющий ООО Аqua Миргород, к 2025 году производство модернизируют и увеличат его мощности, что позволит создать новые рабочие места и платить больше налогов в госбюджет для поддержки экономики Украины.

Напомним, что до 90-х годов завод был известен производством горчицы. Однако после 90-х он был законсервирован и только в 2023 году, после смены владельца и частичного обновления мощностей, компания начала добычу и производство минеральных вод.