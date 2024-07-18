В Украине отменяют уголовную ответственность за мелкие кражи: нардепы установили новые денежные "лимиты" для воров

В Украине решили отменить уголовную ответственность за мелкие кражи, а вместо нее ввести штрафы до 17 000 грн (с альтернативой общественных работ). Мелкой в этом случае будет считаться кража имущества стоимостью до 3028 грн.

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Такие нормы прописаны в законопроекте № 11068, который депутаты Верховной Рады приняли 18 июля приняли во втором чтении и в целом. За проголосовали 243 нардепа, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. Чтобы законопроект с новыми нормами вступил в силу, он еще должен быть подписан главой Верховной Рады и президентом Украины.

"Поскольку криминальным деянием является кража на 300 грн проект повышает порог до 3000 грн", – отметил Железняк. То есть кражи имущества до 3028 грн декриминализируются, но вместо этого вводятся штрафы:

за кражу имущества стоимостью до 757 грн – штраф от 850 грн до 1700 грн ;

– штраф от ; за кражу от 758 грн до 3028 грн – штраф от 1700 до 5100 грн, в случае повторной кражи – до 17 000 грн.

Пока что уголовная ответственность наступает за кражу имущества более чем на 302,8 грн. В обосновании законопроекта его авторы приводят приговоры судов, в частности, по которым за кражу подгузников на сумму 356 грн для ребенка мужчина получил 3,5 года лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине поддержали законопроект, позволяющий подозреваемым в коррупционных преступлениях откупиться от наказания, уплатив штраф. Размеры возмещения варьируются от 204 тыс. до 204 млн грн в зависимости от тяжести преступления.

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