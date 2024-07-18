Коррупционерам в Украине разрешат откупиться от наказания: за какие суммы проголосовали нардепы

В Украине поддержали законопроект, позволяющий подозреваемым в коррупционных преступлениях откупиться от наказания, уплатив штраф. Размеры возмещения варьируются от 204 тыс. до 204 млн. гривен в зависимости от тяжести преступления. В первом чтении за это проголосовал 231 депутат.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За законопроект №11340 за основу проголосовал 231 депутат. По фракциям и депутатским группам голоса разделились так:

"Слуга народа" – 180;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 9;

"ОПЗЖ" – 5;

"Голос" – 0;

"Відновлення України" – 15;

"За майбутнє" – 4;

"Довіра" – 14;

внефракционные – 4.

Законопроект предусматривает введение альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов для коррупционных преступлений. В частности, подозреваемые и обвиняемые смогут уплатить определенные суммы средств в зависимости от тяжести преступления во избежание уголовного наказания. Размеры возмещений установлены на следующем уровне:

204 тысячи до 2,04 миллиона гривен – в случае совершения уголовного проступка;

2,057 миллиона до 20,4 миллиона гривен – в случае совершения нетяжкого преступления;

– в случае совершения нетяжкого преступления; 20,417 миллиона до 102 миллионов гривен – в случае совершения тяжкого преступления;

– в случае совершения тяжкого преступления; 102 миллиона до 204 миллионов гривен – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Из-за критики законопроекта депутаты начали оправдываться за свое голосование. К примеру, депутат Дмитрий Гурин ("Слуга народа") заявил, что ошибся, и пообещал во втором чтении проголосовать против.

"Я проголосовал за 11340, который дает возможность коррупционерам избегать уголовных дел. Мой голос не был решающим, но это совершенно неважно. Я тупо ошибся, какой стыд, впервые такое, извините. Это первое чтение, во втором голосую красным ", – написал Гурин.

Другой депутат, Роман Грищук ("Слуга народа"), пообещал внести поправки ко второму чтению. Чтобы оставить только те нормы, которые нужны для евроинтеграции.

"Был один из тех, кто поддержал законопроект в первом чтении. Ко второму буду подавать правки, чтобы убрать все риски и оставить только те нормы, которые нужны для евроинтеграции ", – подчеркнул Грищук.

Глава правления Центра противодействия коррупции (ГПК) Виталий Шабунин также прокомментировал ситуацию. "Ты нардеп или министр и тебя взяли на взятке? Не проблема! Заплатил штраф, компенсировал убытки - все: гуляй-веселись. Никакой тебе тюрьмы (даже конфискация будет опцией)... Украл миллиард, взяли на очередных 100 млн, компенсировал их, заплатил еще 200 млн штрафа и живи-наслаждайся на "заработанных" 700 млн", – подчеркнул Шабунин.

Антикоррупционный комитет, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выразили серьезные оговорки по этому законопроекту. По их мнению, такой подход создает коррупционный фактор, который позволит коррупционерам избегать ответственности, просто оплатив штрафы или возместив ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения "слуге народа" Николаю Задорожному, подозреваемого в требовании отката на 3,4 млн грн от председателя сельского совета в Сумской области. Задорожному определили залог в сумме 3,28 млн. грн.

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