В Украине официально появился новый вид профессий: как изменили классификатор
В Классификаторе профессий появился раздел "Военнослужащие". Профессии из нового раздела применяются исключительно к военным и резервистам оперативного резерва Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики 22 июля. Отмечается, что такое обновление появилось в Украине впервые за годы независимости.
Профессиональные названия занятий военнослужащих отнесены к трем основным подразделениям:
- офицерский состав;
- сержантский (старшинский) состав;
- рядовой состав.
Конкретные требования по квалификации (уровня военного образования), штатного воинского звания и военно-учетной специальности по каждой должности будут определяться штатами воинских частей, с учетом требований руководящих документов.
Важно: раздел "Военнослужащие" не применяется к военнослужащим таких правоохранительных органов и служб специального назначения:
- правоохранительные органы специального назначения;
- Служба безопасности Украины;
- Служба внешней разведки Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
- Управление государственной охраны Украины.
Зачем это нужно
Как отметила замминистра Украины Татьяна Бережная, профессии военнослужащих теперь полностью формализованы. По ее словам, этот шаг:
- будет способствовать увеличению прозрачности в сфере кадровой политики ВСУ и других военных формирований,
- обеспечит "надлежащее признание сложности и важности военной службы".
"Формализация профессий является ключевым элементом для построения современной, профессиональной армии, способной эффективно выполнять задачи, в том числе и в условиях полномасштабной войны, а также интегрироваться в евроатлантические структуры", – добавила Бережная.
Что такое Классификатор профессий
Классификатор профессий – это стандартизированный перечень, который служит для систематизации и унификации информации о профессиях и должностях в стране. Он нужен для многих целей, среди которых можно выделить такие ключевые:
- Создается единая терминология для описания должностей и профессий во всех сферах деятельности, что устраняет возможную путаницу и риски несогласованности.
- Классификация упрощает разработку должностных инструкций, помогает в аттестации работников, формировании штатных расписаний, используется при установлении разрядов, категорий, тарифных сеток.
- Используется для начисления пенсий, пособий по безработице, определения прав на льготы и компенсации.
- Является базой для определения условий труда, правил безопасности и гигиены.
- Наличие перечня позволяет вести статистический учет занятости населения, анализировать структуру рынка труда, прогнозировать его изменения.
- Служит основой для разработки образовательных и профессиональных стандартов и помогает формировать учебные программы учебных заведений в соответствии с потребностями рынка труда.
Как сообщал OBOZ.UA, классификатор в Украине регулярно обновляется. Например, в конце 2024 года появились сразу 50 новых профессий и должностей.
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