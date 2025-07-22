В Украине официально появился новый вид профессий: как изменили классификатор

В Классификаторе профессий появился раздел "Военнослужащие". Профессии из нового раздела применяются исключительно к военным и резервистам оперативного резерва Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики 22 июля. Отмечается, что такое обновление появилось в Украине впервые за годы независимости.

Профессиональные названия занятий военнослужащих отнесены к трем основным подразделениям:

офицерский состав;

сержантский (старшинский) состав;

рядовой состав.

Конкретные требования по квалификации (уровня военного образования), штатного воинского звания и военно-учетной специальности по каждой должности будут определяться штатами воинских частей, с учетом требований руководящих документов.

Важно: раздел "Военнослужащие" не применяется к военнослужащим таких правоохранительных органов и служб специального назначения:

правоохранительные органы специального назначения;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Управление государственной охраны Украины.

Зачем это нужно

Как отметила замминистра Украины Татьяна Бережная, профессии военнослужащих теперь полностью формализованы. По ее словам, этот шаг:

будет способствовать увеличению прозрачности в сфере кадровой политики ВСУ и других военных формирований,

обеспечит "надлежащее признание сложности и важности военной службы".

"Формализация профессий является ключевым элементом для построения современной, профессиональной армии, способной эффективно выполнять задачи, в том числе и в условиях полномасштабной войны, а также интегрироваться в евроатлантические структуры", – добавила Бережная.

Что такое Классификатор профессий

Классификатор профессий – это стандартизированный перечень, который служит для систематизации и унификации информации о профессиях и должностях в стране. Он нужен для многих целей, среди которых можно выделить такие ключевые:

Создается единая терминология для описания должностей и профессий во всех сферах деятельности, что устраняет возможную путаницу и риски несогласованности.

для описания должностей и профессий во всех сферах деятельности, что устраняет возможную путаницу и риски несогласованности. Классификация упрощает разработку должностных инструкций , помогает в аттестации работников, формировании штатных расписаний, используется при установлении разрядов, категорий, тарифных сеток .

, помогает в аттестации работников, формировании штатных расписаний, используется при установлении . Используется для начисления пенсий, пособий по безработице , определения прав на льготы и компенсации.

, определения прав на льготы и компенсации. Является базой для определения условий труда , правил безопасности и гигиены.

, правил безопасности и гигиены. Наличие перечня позволяет вести статистический учет занятости населения , анализировать структуру рынка труда, прогнозировать его изменения.

, анализировать структуру рынка труда, прогнозировать его изменения. Служит основой для разработки образовательных и профессиональных стандартов и помогает формировать учебные программы учебных заведений в соответствии с потребностями рынка труда.

Как сообщал OBOZ.UA, классификатор в Украине регулярно обновляется. Например, в конце 2024 года появились сразу 50 новых профессий и должностей.

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