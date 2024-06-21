В Украине изменят правила оформления удостоверения ветерана: в Кабмине приняли решение

В Украине в ближайшее время приравняют электронное удостоверение ветерана к бумажному документу. Соответственно, участники боевых действий смогут выбрать, каким именно вариантом пользоваться.

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Об этом сообщили в Дії. "Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только электронное удостоверение ветерана в Дії. Так украинцы будут автоматически получать цифровой документ, а бумажный – по желанию", – говорится в сообщении.

В то же время, изменения, кроме Кабмина, еще должны утвердить депутаты Верховной Рады. Когда это произойдет, от бумажных удостоверений можно будет отказаться.

"Важный документ всегда будет под рукой, это очень удобно. Ну и плюс это ускорит обслуживание и военных, и их семей. Кстати, за две недели с момента запуска услуги в Дії сгенерировали 173 тыс. удостоверений ветерана", – добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее аналогичные изменения произошли с водительским удостоверением. Сейчас каждый пятый украинец при замене удостоверения в Дії заказывает только цифровой документ.

Как добавить удостоверение ветерана в Дії

Открыть приложение Дія;

пролистать все документы и нажать "Добавить документ";

выбрать "Удостоверение ветерана";

предоставить разрешение на получение данных;

нажать "Добавить удостоверение";

в течение нескольких минут документ появится в приложении.

Как сообщал OBOZ.UA, электронное бронирование от мобилизации в Дії, будет осуществляться в течение одного часа с момента подачи заявления. Руководители предприятий также смогут получить информацию по каждому своему сотруднику.

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