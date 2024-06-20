Бронировать от мобилизации будут за час: как будет работать новая услуга в Дії

Электронного бронирование от мобилизации, которое запустят на портале Дія, будет осуществляться в течение одного часа с момента подачи заявления. Руководители предприятий также смогут получить информацию по каждому своему сотруднику.

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Об этом рассказала заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире национального телемарафона. "Все процессы будут происходить в течение часа", – заверила она.

Также Ткач уточнила, что как только руководитель предприятия подаст работника на бронь, все необходимые проверки начнутся безотлагательно. В результате решение и результат будут доступны в течение часа. Если бронь не предоставляется, об этом будет отдельное сообщение.

"Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован ли он или нет. А сам работник сможет увидеть информацию о брони в приложении "Резерв+" в военно-учетном документе", – рассказала чиновница.

Также будет возможность получить бумажный документ, подтверждающий бронирование. Предполагается, что будет действовать наравне с электронным вариантом.

Бронирование в Дії: как будет работать и когда появится

Как заявлял глава Минцифры Михаил Федоров, услугу запустят в начале июля. Первыми доступ получат критически важные предприятия и компании, работающие на нужды Сил обороны.

Механизм оформления бронирования будет происходить в несколько этапов. Для этого:

руководитель предприятия или госоргана, имеющего право на бронирование сотрудников, через портал Дія подает списки работников и удостоверяет электронной подписью заявление.

Дія автоматически проверяет по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в "Обереге". Если все в порядке, работник будет забронирован в течение часа .

. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дія, а у человека обновится информация в "Резерв+ ". Если лицо хочет получить бумажное подтверждение, такая возможность тоже будет.

". Если лицо хочет получить бумажное подтверждение, такая возможность тоже будет. Если в бронировании отказали, руководитель также получит ответ в кабинете на портале Дія.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады предложили еще два варианта экономического бронирования от мобилизации в Украине. Кроме основного варианта с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц, предлагается механизм с привязкой к размеру зарплат.

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