В Украине дорожает аренда квартир: сколько теперь стоит и чего ожидать в ближайшее время и что повлияет

В Украине наблюдается постепенный рост цен на аренду недвижимости. Лидеры по количеству сделок и ценам Львов и Киев сохраняют конкурентный рынок: спрос балансирует с предложением. При этом цены больше всего выросли в Виннице (на 29,3%), тогда как Харьков и Днепр демонстрируют снижение на уровне 3-4%.

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О том, что сколько придется платить за аренду квартир и как будут меняться цены зимой, читайте в материале OBOZ.UA.

Что с ценами на недвижимость

На рынке недвижимости период зимних праздников – традиционно "мертвый сезон". В этот момент значительно снижается спрос (особенно в декабре-январе), поэтому гораздо больше шансов найти нужное жилье без конкуренции. "А кто хочет переезд на праздники?" – объясняет такую тенденцию киевский риэлтор Максим Б. По его оценкам, уже сейчас количество тех, кто ищет жилье, значительно сократилось, однако рынок продолжает работать. Плохая новость для тех, кто ищет квартиру для аренды – также уменьшилось и предложение.

"Самый активный спрос наблюдается в пяти крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове. Важно учитывать, что рынок аренды чрезвычайно конкурентен, особенно во Львове и Киеве, где предложение и спрос постоянно балансируют", – рассказывает Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

В отопительный сезон появились новые доводы для торга: если дом не оборудован генератором, то можно просить скидку на аренду квартир на верхних этажах. Без электроэнергии не работают лифты, тепловые и водные насосы, поэтому стоимость такого жилья должна быть ниже. Также на рынке уже сформировался консенсус между арендаторами и арендодателями: повышение цен уже арендующим жилье чаще всего переносят на неотапливаемый период.

Юрий Пита, исполнительный директор Ассоциации специалистов недвижимости, рассказывает OBOZ.UA: те цены, которые сейчас действуют, сформированы в период до ноября. "Традиционно в период ноябрь-март рынок аренды жилой недвижимости успокаивается и изменение цены не происходит. Следовательно, цены сформированы в период август-октябрь, а это достаточно активный период спроса на аренду, будут действовать в зимний период", – объясняет Пита.

Согласно статистике одного из крупных порталов недвижимости, в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16,5 тыс. грн. За двухкомнатную придется заплатить в среднем 22,9 тыс. грн, а за трехкомнатную – 37,5 тыс. грн. грн. По данным этого же портала, сейчас в среднем квартиру удается сдать аренду за семь дней. Еще в сентябре (высокий сезон) потребовалось 5 дней. Самый спокойный для рынка месяц – январь (квартира сдается за 11 дней).

Арендовать квартиру во Львове все еще дороже, чем в столице. Здесь в среднем за однокомнатную квартиру придется заплатить 17 тыс. грн. Двухкомнатная стоит 20 тыс. грн, а трехкомнатная – 22,9 тыс. грн. грн. В Ужгороде однокомнатную квартиру можно арендовать за 16,7 тыс. грн (двухкомнатная будет стоить 11,5 тыс. грн, трехкомнатная – 8,5 тыс. грн).

В OLX Недвижимость отмечают: активный спрос наблюдается в пяти крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове. Важно учитывать, что рынок аренды очень конкурентен, особенно во Львове и Киеве, где предложение и спрос постоянно балансируют.

"Наибольший рост цен, например, на однокомнатные квартиры наблюдается в Виннице – на 29,3%, что значительно превышает среднерыночные показатели. Львов также показал существенное повышение на 22,4%. Киев и Одесса имеют более умеренный рост – около 10-11%. Вместе с тем Харьков и Днепр являются исключением, продемонстрировав незначительное снижение цен на уровне 3-4%", – отмечает Оксана Остапчук.

Как изменится стоимость аренды зимой: цены могут вырасти до 10%, но возможен и другой сценарий

Юрий Пита считает, что цены зимой могут изменяться в пределах 5-10%. Причем как в сторону роста, так и понижения. В то же время, аналитики OLX Недвижимость считают, что "можно ожидать сохранения существующей динамики с мягким ростом в крупнейших городах". Делать прогнозы сейчас очень сложно. "Многое зависит от ситуации в стране", - говорит Пита. Прогнозировать ситуацию в стране в условиях полномасштабной войны очень сложно.

По просьбе OBOZ.UA в OLX Недвижимость исследовали статистику за прошедшие несколько лет. Как показывает статистика, декабрь и февраль традиционно характеризуются затишьем, однако в течение сезонного периода происходит переход на стабильный спрос с несущественным падением.

Спрос на протяжении зимы ведет себя предсказуемо: немного снижается в декабре, выходит на определенное плато в январе и закрепляется на этом уровне до марта. Наибольшая активность традиционно наблюдается в мегаполисах – Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове, причем даже в Харькове сохраняется устойчивый интерес к аренде.

"Общая тенденция цен остается неизменной – постепенный рост. Впрочем, есть определенные региональные особенности. В частности, территории, приближенные к зоне боевых действий, пользуются более высоким спросом на посуточную аренду, поэтому долгосрочная аренда там почти не демонстрирует ценового роста. Зато такие города, как Киев , Ужгород и Львов, продолжают демонстрировать устойчивый рост цен на аренду. Важно учитывать, что рынок аренды очень конкурентен, особенно во Львове и Киеве, где предложение и спрос постоянно балансируют", – говорит Остапчук.

Киевский риэлтор Максим Б. советует: если вы хотите сменить квартиру для аренды, или задумываетесь о переезде в Киеве, лучше это сделать в относительно "мертвый сезон", пока спрос не начал расти. При этом риэлтор советует рассмотреть и те варианты, которые не пользуются значительной популярностью.

"Если же хотите сэкономить, но вы, например, молодая пара и вам легко подниматься на седьмой этаж, рассматривайте варианты и на высоких этажах без генератора. В таких квартирах будут больше возможностей для торга", – говорит Максим Б.

Неликвидными считаются не только старые дома, но и квартиры, которые не отвечают современным требованиям арендаторов. Люди предпочитают новостройки или районы с развитой инфраструктурой, где есть качественный ремонт, современные материалы дома, приемлемая площадь квартиры и удобная транспортная доступность.

"Определяющим фактором для аренды является близость к общественному транспорту, поскольку люди выбирают жилье, учитывая расстояние до работы и других важных мест. Неликвидность – это не просто старый дом, а прежде всего изношенная квартира без ремонта, которая потребует дополнительных инвестиций от новых арендаторов. Такие квартиры , конечно, имеют более низкую цену, однако эта скидка не всегда компенсирует неудобства и дополнительные расходы на содержание", – отмечают в OLX Недвижимость.

В случае, если ситуация с безопасностью в стране стабилизируется, это также будет оказывать влияние и на ситуацию на рынке недвижимости. Спрос на аренду будет расти, вместе с этим следует ожидать роста цен. В целом в Украине наблюдается достаточно высокая инфляция и относительно быстрые темпы роста зарплат. Ожидать, что в таких условиях будут снижаться цены на квартиры, не стоит.