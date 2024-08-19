В трех областях Украины заработали зарядные станции оператора ECOSAT

Следом за увеличением количества электромобилей на дорогах Украины продолжает расти электромобильная инфраструктура. Компания с европейскими инвестициями ECOSAT установила свои первые скоростные станции во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. По данным ECOSAT, они уже подключены к платформе GO TO-U. Расширение сети намечено с Запада на Восток страны.

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"Рад приветствовать ECOSAT на украинском рынке зарядной инфраструктуры, который развивается безумными темпами! Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с GO TO-U, ECOSAT не только обеспечит самые современные и надежные зарядные решения для владельцев электромобилей, но и предложит уникальный опыт зарядки, что изменит представление о комфорте и удобстве каждого владельца электромобиля", – прокомментировал сотрудничество коммерческий директор украинского технологического стартапа GO TO-U Богдан Рогаля.

Подключение к платформе GO TO-U предоставляет станциям ECOSAT ряд преимуществ для водителей EV:

возможность резервации коннектора на необходимый день и время благодаря уникальной технологии резервации, что позволяет избежать очередей на зарядной станции и спланировать свое время с точностью до минуты;

контроль уровня заряда в режиме реального времени, досрочное прекращение или продление зарядной сессии;

услуги круглосуточной клиентской поддержки при возникновении вопросов или сложностей;

просмотр и заказ дополнительных услуг на зарядную локацию (бронирование номера в гостинице, столике в ресторане и т.п.);

получение полной информации о зарядной локации и инфраструктуре возле нее.

В ECOSAT отметили, что компания намерена создать большие зарядные хабы вдоль основных автомагистралей Украины, совмещая их работу с солнечными панелями и системами энергосбережения.

"Мы являемся новым оператором зарядных станций, а также производителем зеленой энергетики на рынке Украины. Реализуя свои проекты, активно привлекаем европейские инвестиции посредством софинансирования. Присоединившись к развитию зарядной инфраструктуры, ECOSAT стремится обеспечить высокую мобильность украинских электрокаров, чтобы водители чувствовали комфорт, передвигаясь в любую точку страны, и уверены в возможности непрерывного движения. ECOSAT имеет не только автозарядное направление бизнеса, но и реализует в Украине проекты установки систем хранения электроэнергии мощностью от 500 кВт*ч, и строительства солнечных электростанций. Они важный элемент в обеспечении стабильности украинской энергосистемы", – подчеркнул CEO компании Ярослав Зинкович.

В ECOSAT добавили, что компанией спроектировано и строится 1 МВт солнечных электростанций для обслуживания собственных нужд, а также стабилизации энергетической инфраструктуры рынка Украины. В будущем их количество будет увеличиваться при увеличении зарядных электростанций.