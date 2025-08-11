В списке депутаты, чиновники и бизнесмены: 42 человека на Днепропетровщине получили подозрения из-за миллионных схем

В Днепропетровской области разоблачили преступную деятельность, нанесшую государству ущерб на сумму 303 млн грн. Подозрения получили 42 человека, а схемы затрагивали широкий спектр незаконной деятельности – от чиновничьих хищений до незаконной добычи песка и торговли наркотиками.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что в фокусе внимания находятся все нарушения – независимо от статуса или должности подозреваемых. В частности, в список получивших подозрения вошли:

депутаты;

чиновники;

правоохранители;

сотрудники госкомпаний;

руководители частных структур.

Какие преступления выявили: детали

В фокусе правоохранительных органов оказались самые разные сферы. Кравченко привел список из части разоблаченных нарушений.

Хищение бюджетных средств

Организованная группа, состоящая из директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета , его экс-заместителя, бывшего директора КП и руководства компании-подрядчика, подозревается в присвоении средств, выделенных на благоустройство города.

, его экс-заместителя, бывшего директора КП и руководства компании-подрядчика, подозревается в присвоении средств, выделенных на благоустройство города. Должностные лица одного из филиалов "Укрзалізниці" перевели бюджетные средства в собственные карманы вместо того, чтобы использовать их для разработки нормативной и землеустроительной документации.

Незаконная добыча ресурсов

Владелец одной компании, которая специализируется на торговле строительными материалами и грузовых автоперевозках, в период с 2021 по 2023 годы незаконно добыл более 13 тысяч кубометров песка на участке площадью 10 гектаров. Как уточнили в Офисе генпрокурора (ОГП) убытки составили 290 млн грн.

"Подозреваемый получил в наследство земельный участок площадью 10 га в Петриковской общине и проводил работы по обустройству пруда... Он без всяких разрешительных документов наладил там добычу песка. Незаконно добытые полезные ископаемые с привлечением подконтрольных предприятий реализовывались субъектам хозяйствования", – отметили в ОГП.

Действующий сотрудник правоохранительных органов вместе с сообщниками незаконно вырубал деревья в защитных лесонасаждениях.

Незаконная игорная деятельность

Бывший сотрудник правоохранительных органов и его сообщник организовали два подпольных игорных заведения.

и его сообщник организовали два подпольных игорных заведения. Депутат Павлоградского райсовета, который также является адвокатом, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.

Другие преступления

Мошенничество : организованная группа обманула 23 человека, "продавая" им товар, который покупатели так и не получили.

: организованная группа обманула 23 человека, "продавая" им товар, который покупатели так и не получили. Незаконная переправка через границу : сотрудники ЗАГСа создали схему для мужчин призывного возраста, оформляя им фиктивный статус отцов несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.

: сотрудники ЗАГСа создали схему для мужчин призывного возраста, оформляя им фиктивный статус отцов несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу. Сбыт наркотиков: бывший правоохранитель вместе с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумской и Ривненской областях разоблачили системную коррупцию на строительстве фортификаций и укрытий, реализации инфраструктурных проектов, а также незаконную вырубку лесов и другие злоупотребления. Общая сумма ущерба, нанесенного местным бюджетам, составляет 40 млн грн.

