В списке депутаты, чиновники и бизнесмены: 42 человека на Днепропетровщине получили подозрения из-за миллионных схем
В Днепропетровской области разоблачили преступную деятельность, нанесшую государству ущерб на сумму 303 млн грн. Подозрения получили 42 человека, а схемы затрагивали широкий спектр незаконной деятельности – от чиновничьих хищений до незаконной добычи песка и торговли наркотиками.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что в фокусе внимания находятся все нарушения – независимо от статуса или должности подозреваемых. В частности, в список получивших подозрения вошли:
- депутаты;
- чиновники;
- правоохранители;
- сотрудники госкомпаний;
- руководители частных структур.
Какие преступления выявили: детали
В фокусе правоохранительных органов оказались самые разные сферы. Кравченко привел список из части разоблаченных нарушений.
Хищение бюджетных средств
- Организованная группа, состоящая из директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, его экс-заместителя, бывшего директора КП и руководства компании-подрядчика, подозревается в присвоении средств, выделенных на благоустройство города.
- Должностные лица одного из филиалов "Укрзалізниці" перевели бюджетные средства в собственные карманы вместо того, чтобы использовать их для разработки нормативной и землеустроительной документации.
Незаконная добыча ресурсов
- Владелец одной компании, которая специализируется на торговле строительными материалами и грузовых автоперевозках, в период с 2021 по 2023 годы незаконно добыл более 13 тысяч кубометров песка на участке площадью 10 гектаров. Как уточнили в Офисе генпрокурора (ОГП) убытки составили 290 млн грн.
"Подозреваемый получил в наследство земельный участок площадью 10 га в Петриковской общине и проводил работы по обустройству пруда... Он без всяких разрешительных документов наладил там добычу песка. Незаконно добытые полезные ископаемые с привлечением подконтрольных предприятий реализовывались субъектам хозяйствования", – отметили в ОГП.
- Действующий сотрудник правоохранительных органов вместе с сообщниками незаконно вырубал деревья в защитных лесонасаждениях.
Незаконная игорная деятельность
- Бывший сотрудник правоохранительных органов и его сообщник организовали два подпольных игорных заведения.
- Депутат Павлоградского райсовета, который также является адвокатом, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.
Другие преступления
- Мошенничество: организованная группа обманула 23 человека, "продавая" им товар, который покупатели так и не получили.
- Незаконная переправка через границу: сотрудники ЗАГСа создали схему для мужчин призывного возраста, оформляя им фиктивный статус отцов несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.
- Сбыт наркотиков: бывший правоохранитель вместе с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумской и Ривненской областях разоблачили системную коррупцию на строительстве фортификаций и укрытий, реализации инфраструктурных проектов, а также незаконную вырубку лесов и другие злоупотребления. Общая сумма ущерба, нанесенного местным бюджетам, составляет 40 млн грн.
