Украли деньги на укрытиях, древесине, закупках: на Сумщине и Ривненщине разоблачили коррупцию на 40 млн грн

В Сумской и Ровенской областях разоблачили системную коррупцию на строительстве фортификаций и укрытий, реализации инфраструктурных проектов, а также незаконную вырубку лесов и другие злоупотребления. Общая сумма ущерба, нанесенного местным бюджетам, составляет 40 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что всего в двух регионах объявили о 45 подозрениях, в частности:

депутатам местных советов;

должностным лицам;

руководителям государственных и коммунальных учреждений;

подрядчикам.

"Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей. Неотвратимость наказания за преступление – принцип, по которому мы работаем", – пишет генпрокурор.

Среди прочего их подозревают в неуплате налогов на 15,7 млн грн, отсутствии в декларациях имущества на 8 млн грн, а также получении 1,7 млн грн правомерной выгоды.

Фортификации и укрытия

Бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Сумщины и подрядчики "зарабатывали" на строительстве фортификационных сооружений .

. На Ровенщине депутат райсовета присвоил бюджетные средства при ремонте противорадиационных укрытий.

Инфраструктура

Ремонты мостов, дорог и улиц с завышением стоимости и без контроля качества. Результат: переплаты и отсутствие нормальных дорог.

Окружающая среда

Незаконная вырубка лесов и продажа древесины по заниженным ценам. Подозрения должностным лицам филиала госпредприятия "Леса Украины" на Ровенщине и руководителям лесхозов Сумщины.

Медицина и образование

Завышенные цены на компьютеры для школ и медоборудование для больниц, оплата за несуществующие товары, хищение средств на ремонте укрытий в учебных заведениях.

Неправомерная выгода

Руководитель вуза на Ровенщине за "вознаграждение" фиктивно зачислил 110 студентов и оформил трудовые отношения с 15 преподавателями , чтобы все избежали мобилизации.

, чтобы все избежали мобилизации. Врач Конотопской больницы, член ВВК, вместе с медсестрой предлагал за взятку оформить фиктивный диагноз военнообязанным.

Уклонение от налогов

Депутат-бизнесмен из Сумщины, руководитель госпредприятия Национальной академии аграрных наук в Ровенской области, а также трое "дельцов", которые под прикрытием благотворительных фондов ввезли контрабандой авто.

Манипуляции с декларациями

На Ровенщине директор коммунального предприятия скрыл имущество. Депутат сельсовета "забыл" подать декларации за 2021-2023 годы.

