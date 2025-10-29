В случае повышения тарифов на передачу электроэнергии Украина выйдет из 'клуба индустриальных стран'

"Укрэнерго" предложила поднять тариф на передачу электроэнергии с 686 до 848 грн/МВт-ч в 2026 году. Но в структуре тарифа есть расходы, обоснованность которых вызывает вопросы – в частности 7,2 млрд грн финансовых расходов, и 3,9 млрд грн долгов.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на национальную энергетическую компанию.

Журналисты отмечают, что монополист фактически пытается компенсировать собственные потери за счет промышленных потребителей.

По оценкам, дополнительная нагрузка на бизнес превысит 12,6 млрд грн, что может привести к сокращению производства, инвестиций и рабочих мест, особенно в металлургии, машиностроении и химической промышленности.

Эксперты призывают ввести мораторий на повышение тарифов до завершения военного положения и провести аудит "Укрэнерго". Без этого, предупреждают аналитики, Украина рискует потерять часть промышленности и выйти из "клуба индустриальных стран".