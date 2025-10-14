В России из-за войны закрываются супермаркеты и магазины одежды: обедневшим россиянам не хватает денег на покупки самого необходимого

В России вслед за бензиновым кризисом закрываются магазины. Одна из популярных дешевых сетей супермаркетов удивляет россиян пустыми полками. Также в стране прекращают работу огромные гипер- и супермаркеты. Вместо них появляются маленькие магазинчики с ограниченным ассортиментом продуктов. Кроме этого, в РФ исчезают магазины с одеждой – не успев открыться, они уже терпят убытки. Причина – неплатежеспособность российского населения, которое продолжает беднеть из-за войны.

Видео дня

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

"Магнит": все смели с полок

Пока российская верхушка занята войной с Украиной, экономика страны-агрессора продолжает медленно идти на дно.

В последние дни в интернете россияне постят фото пустых полок из популярного дешевого супермаркета "Магнит". Например, в Республике Коми в одном из поселков этот супермаркет является единственной торговой точкой. Но купить продукты в нем в последнее время стало невозможно – полки пустые.

В торговой сети традиционно проблемы объясняют логистикой. Правда, при чем тут она, совершенно не понятно.

Проблемы "Магнита" начались еще в прошлом году. Тогда чистая прибыль супермаркетов уменьшилась на 25%. В прошлом году сеть закрыла 31 гипермаркет, в этом – еще 10. Теперь планирует и вовсе избавиться от крупных магазинов и сделать ставку на маленькие площади по типу "магазин возле дома".

И все это не от хорошей жизни, а от того, что у их и так небогатых покупателей за последние пару лет снизилась платежеспособность.

Кстати, от больших гипер- и супермаркетов в РФ отказывается не только "Магнит". Например, сеть "Перекресток" тоже переходит на мелкоформатные магазины – не более 400 кв. м, а у "Магнита" – 100 кв. м. Все это снижает затраты на аренду. По этому же пути идет и сеть "Лента" – крупные площади они сдают в субаренду предпринимателям.

В таких торговых точках покупатель может выбрать самое необходимое, часто там продают уже готовую еду и отказываются от непродовольственных товаров. Словом, экономят на всем, поскольку покупательская способность россиян сильно упала.

В РФ снова дорожает масло

Но в России не только закрываются магазины. Осенью исчезло сливочное масло. Покупатели постят в соцсетях пустые полки с дефицитным товаром из "демократичных" супермаркетов "Магнит" и "Пятерочка".

Относительно дешевое масло по 170-200 рублей (85-100 грн) размели, а вот более дорогое по 240-270 рублей (120-135 грн) еще пока лежит.

Посетители магазинов задаются вопросом: если дефицит масла власти объясняют нехваткой молока, то почему же полки с сырами не пустеют.

На фоне подорожания продуктов в России увеличилось количество краж из магазинов. Поэтому во многих супермаркетах стали продавать сливочное масло, колбасу, шоколад в специальных антивандальных коробках, или помещать за решетку, или в холодильники-сейфы, чтобы покупатель не мог взять его сам, а обратился к продавцу.

"Под охраной" оказались также оливковое масло, икра, рыбные деликатесы, детское питание, алкоголь. Воруют подростки или пенсионеры.

Массово закрываются магазины одежды

В России из-за кризиса закрываются не только супермаркеты. Уходят в небытие и магазины одежды. Еще в 2022 году россияне с гордостью сообщали, что иностранные компании одежды, которые свернули свою деятельность из-за нападения РФ на Украину, сильно пожалеют. И пачками открывали отечественные бренды, надеясь на импортозамещение.

Основателями российских брендов становились блогеры, артисты, журналисты, спортсмены, словом, все кому не лень. Открывали свои небольшие цеха, ателье, шоу-румы, салоны.

Теперь они точно так же пачками их закрывают. Можно было бы объяснить эту тенденцию тем, что россияне массово переходят на маркетплейсы – покупки в интернете. Но в таком случае швейные производства бы росли и расширялись. Но они тоже массово закрываются. Потому что спроса на российскую одежду у населения просто нет, а главное – у народа нет лишних денег.

Владельцы российских брендов старательно прикрывают истинные причины фразой "усталость команды". Еще "эксперты" винят теплую зиму и нестабильное лето: мол, меха и теплая одежда никому не нужны, а когда покупать сарафаны и шорты, непонятно.

Однако, например, владельцы российского бренда Bat Norton заявили СМИ, что экономический кризис ударил по всей индустрии. Поток клиентов в ТЦ, где находятся их магазины, упал в 3-4 раза, выручка снизилась более чем на 40%. Поэтому бренд постепенно закрывает свои точки.

А некоторые российские производители и вовсе объявили о банкротстве.

Те россияне, у кого деньги есть, всяческими путями стараются закупить одежду зарубежных известных фирм. Для этого есть байеры. Или специально едут на шоп-туры в Европу, Америку. У кого денег нет, довольствуются секонд-хендами либо китайскими интернет-магазинами. Товар некачественный, но зато дешевый.