В понедельник свет будут выключать почти во всех областях: "Укрэнерго" обнародовало графики

Завтра, 10 ноября, в большинстве регионов Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток, с 00:00 до 23:59, и коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом заявили в официальном Telegram-канале Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Там объяснили, что вынужденные ограничения потребления вводят из-за последствий массированных ракетно-дронных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

В "Укрэнерго" уточнили, что объем отключений составит от двух до четырех очередей в каждом регионе. Для промышленных потребителей также будут действовать отдельные графики ограничения мощности. Энергетики отмечают, что время и продолжительность отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Компания призвала граждан пользоваться электроэнергией экономно, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером."Когда свет есть по графику – потребляйте с умом", – отметили в сообщении.

Графики отключений на 10 ноября

Почасовые отключения (бытовые потребители):

с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей в зависимости от региона;

продолжительность каждого цикла может меняться в зависимости от состояния энергосистемы;

восстановление электроснабжения будет происходить постепенно после завершения ограничений.

Ограничение мощности (промышленные потребители):

с 00:00 до 23:59 – по отдельным графикам для предприятий;

объем ограничений будет определяться уровнем нагрузки в каждом регионе;

в случае стабилизации ситуации возможно сокращение продолжительности ограничений.

Как узнать свой график

Украинцам советуют следить за актуальной информацией на сайтах и официальных страницах облэнерго в своем регионе. Там публикуют конкретные очереди и периоды отключения электроэнергии. В некоторых областях возможны локальные изменения из-за ремонтных работ или восстановления сетей после обстрелов.

Специалисты добавляют, что стабильная работа энергосистемы зависит не только от действий энергетиков, но и от потребителей – каждый сэкономленный киловатт помогает уменьшить риск аварий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждения электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

