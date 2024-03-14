В Польше рассказали, будут ли заставлять украинцев возвращаться домой: "не место, где можно жить на льготы"

Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались на рабочих местах, поэтому, вероятно, будут их уговаривать оставаться. В то же время, Польша – не та страна, где можно комфортно жить на выплаты и льготы. Потому некоторые беженцы сами едут в социально ориентированные страны.

Об этом посол Польши в Украине Ярослав Гузы рассказал в интервью DW. На вопрос о планах Польши способствовать возвращению украинских беженцев в Украину Гузы ответил: "Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, находящихся в Польше. Будут ли они решаться возвращаться, или нет".

В то же время, дипломат отметил, что Польша заинтересована в украинцах, которые очень важны с точки зрения польского рынка труда. "Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу представить себе ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польская власть каким-то образом будет реагировать", - добавил Гузы.

Посол также отметил, что польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в Польше. Спецзащита и право на выплаты для беженцев в этой стране действуют до конца июня этого года, тогда как Совет Европейского Союза продлил их до марта 2025 года.

"Польша не является государством, которое социально сильно обеспечивает своих граждан, то есть это не то место, где можно комфортно жить на льготы и так далее. Поэтому некоторые люди, например, по понятным причинам решают переехать из Польши в Германию, в более щедрую в этом плане страны. Однако я убежден, что мы имеем дело с временным решением, пока польское правительство думает о том, как это урегулировать в долгосрочной перспективе", - отметил посол.

Как сообщал OBOZ.UA, забастовка польских перевозчиков продолжается уже больше месяца. В очередях стоят тысячи грузовиков, а фуры уже начали переправлять поездами.

Тем временем кандидат на должность премьера Польши Дональд Туск пообещал, что если он снова возглавит правительство страны, то проблема блокирования границы с Украиной решат сами поляки. Впрочем, конкретных шагов для достижения этого он не назвал.

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