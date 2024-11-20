В оккупированном Крыму россияне избавляются от квартир, их покупают казахи и беларусы: что происходит на полуострове

Во временно оккупированном Крыму практически остановился рынок недвижимости: жилье почти никто не покупает, а цены ползут вниз. Строительство замораживается – денег у покупателей нет, льготные и дешевые кредиты в РФ закончились. Риелторы уверяют, что на смену россиянам пришли покупатели из Казахстана и Беларуси, якобы они скупают недвижимость по низким ценам. А сами жители полуострова жалуются, что после того, как оккупационное правительство запретило иностранцам покупать землю в Крыму, спроса на участки и вовсе нет.

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Россияне избавляются от квартир в Крыму

Риелтор из временно оккупированного Крыма Ксения Шварц заявила, что в последнее время недвижимость на полуострове скупают граждане Казахстана и Беларуси. Женщина говорит, что сама удивляется этому факту. По ее словам, каждая пятая сделка происходит именно с покупателями из этих стран.

"Я просто в шоке, как у нас изменился клиент за последний год. Но каждая пятая сделка происходит с гражданином Беларуси или Казахстана", – уверяет Шварц.

Иностранцы покупают себе недвижимость на временно оккупированном полуострове для того, чтобы со временем сюда переехать или сделать это инвестицией и получать деньги за аренду.

Причина в том, что на полуострове, откуда уже бегут россияне, цены на недвижимость серьезно снизились. Взять ипотечный кредит на жилье сейчас в РФ практически невозможно: из-за санкций и инфляции Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. А это значит, что кредит в финансовом учреждении могут дать в лучшем случае под 25-28%. Но топовые банки сейчас предлагают все 40%.

В то же время россияне, которые от жадности накупили тут жилья для инвестиций, оказались в убытке: курортный сезон уже третий год подряд из-за войны срывается, отдыхающих очень мало. Поэтому они поспешно избавляются от квартир и апартаментов. Люди очень хотят вывести свои деньги из России или в лучшем случае вложить их в более спокойный регион.

Но рубль обесценивается с каждым днем, а под конец года он грозит упасть до 100 руб. за доллар. Успеть вложить деньги во что-то хорошее шансов мало.

"Придется бежать в чем мать родила"

Иностранцы купить земельные участки в Крыму не могут, разве что откроют тут свой бизнес. Поэтому покупают квартиры, апартаменты. Правда, таких желающих тоже не очень много, несмотря на утверждения риелторов.

"Дело в том, что продажи недвижимости в Крыму с лета почти остановились. Война, отсутствие туристов, неясность, чьим будет полуостров, не придется ли потом бежать, бросив все. Риелторы пытаются раскачать рынок, но пока это бесполезно. Застройщики приостанавливают свою работу. Там, где стройка только началась, теперь все замерло, даже технику вывезли. Там, где возвели стены, также тормозят. Люди же не покупают квартиры, денег нет, сроки ввода отодвигаются на неопределенное время", – объясняет ситуацию один из крымских риелторов на условиях анонимности.

Многие специалисты уверены – цены на квартиры в Крыму будут продолжать падать, владельцы будут избавляться от такой недвижимости, рынок рухнул и восстановится нескоро.

Продавцы крымского жилья пытаются заманить покупателей обещаниями, что "СВО" вот-вот закончится и тогда цены на полуострове сразу возрастут чуть ли не вдвое. Правда, никто не может точно сказать, когда это случится.

Да и россияне в случае снятия санкций скорее полетят за границу к морю, чем в Крым.

А вот сами крымчане жалуются, что сейчас на полуострове никто не покупает землю.

"Покупателей нет вообще, даже никто не звонит и не интересуется. У нас участок в районе Евпатории от бабушки остался, недалеко до моря, там есть свой сад. Никому не нужно! Иностранцы купить не могут, а россияне не хотят. Они скупают участки только в районе Ялты возле моря, чтобы сдавать туристам, открывать гостиницы. А жить тут, работать на земле они не хотят. Даже уже не хотят приобрести домик у моря для пенсии. Говорят – непонятно, чьим будет Крым. Потом придется бежать в чем мать родила", – жалуется жительница Евпатории Ирина.

Сами россияне говорят, что на самом деле жить на полуострове им разонравилось. Ехали на чужую землю и думали, что тут будет как в Сочи, а на самом деле увидели, что, кроме военных баз, тут ничего не развивается. Инфраструктура старая, часто отключают свет, пропадает вода.

На полуострове заработать можно только на туристах, а их не стало. Карьеру тут не сделаешь, медицина на низком уровне, образование также.