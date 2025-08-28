В обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться в сентябре

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (1-7 сентября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Вечером же 28 августа ее покупали там в среднем по 40,96 грн, а продавали по 41,44 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-42 грн.

Вечером же 28 августа там покупали доллар в среднем по 41,1 грн. А продавали – по 41,57 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Наступление осени – только дата в календаре. Для живущего в инерционном темпе валютного рынка почти ничего выдающегося не произойдет. Все текущие изменения курсов будут носить незначительный характер, при этом курсы периодически могут как расти, так и снижаться", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время валютный рынок находится в "достаточно комфортных условиях". Так:

С одной стороны аграрные компании активно реализуют избыток валюты.

С другой – Нацбанк готов противодействовать любым неожиданным всплескам спроса.

"Ожидания от первой недели осени достаточно просты. По итогам лета курс доллара будет стабильным", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в сентябре он будет находиться в пределах 41,4-42,2 грн.

