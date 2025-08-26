Ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться с 1 сентября

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в сентябре он будет находится в пределах 41,4-42,2 грн. В то же время, Нацбанк обновил его на 27 августа до 41,41 грн – что на 2 коп. ниже текущего курса. Т.е., в нижний "прогнозный предел" доллар уже зашел.

Об общей ситуации на рынке OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. Она:

Признала, что прогнозный разброс оказался "слишком широким".

"Однако это обусловлено тем, что в разные периоды месяца курс может как снижаться, так и расти", – объяснила Мустафаева.

Отметила, что риски выхода курса за указанные рамки будут минимальными.

Дело, отмечается, в том, что основным игроком на валютном рынке является Нацбанк. Который, утверждается, имеет "достаточно возможностей поддержать баланс на валютном рынке". В частности, оперативно корректируя курсовые показатели из-за насыщения спроса.

"В результате сентябрьский валютный рынок будет оставаться предсказуемым, а возможные риски будут гаситься еще на начальной стадии. Нацбанк внимательно мониторит ситуацию и готов вовремя стабилизировать ее", – резюмировала Мустафаева.

Как не наткнуться на поддельные доллары при обмене

В свою очередь, в Нацбанке призывают украинцев быть внимательными во время обмена валюты – прежде всего при покупке. Ведь поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. То есть даже если фальшивку удастся обнаружить и сдать, например, правоохранителям, то деньги, потраченные на покупку такой валюты, никто уже не вернет.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальное изменение курсообразующей валюты с доллара на евро.

