В НБУ рассказали о дальнейших шагах по смягчению валютных ограничений

В прошлом году Национальный банк Украины принял стратегию валютной либерализации, предусматривающую постепенное смягчение валютных ограничений. В настоящее время НБУ изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

Он отметил, что в рамках этой стратегии Регулятор ввел ряд смягчений для украинского бизнеса, позволив, в частности, обслуживать новые долги своим зарубежным кредиторам и возвращать кредиты, обеспеченные гарантиями международных финансовых организаций, экспортных кредитных агентств и государственных институций международных партнеров.

"В ближайшее время мы собираемся вернуться к тем элементам первой стадии дорожной карты, которые еще не были закрыты. Прежде всего, это разрешение на репатриацию новых дивидендов, что, по нашему мнению, может создать основания для дополнительного притока капитала в страну в среднесрочной перспективе. Если же говорить о возможности обслуживания своих внешних долгов, то в ближайшее время, я надеюсь, мы сможем иметь основания рассмотреть смягчение и там", – сказал Николайчук.

Он добавил, что НБУ ориентируется на макрофинансовые предпосылки, а возможность реализовать эту дорожную карту будет зависеть как от международной поддержки, так и от ситуации на валютном рынке, которая будет определяться крупными экспортерами-игроками.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.