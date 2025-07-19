В НБУ проанализировали новые санкции ЕС против России: что ждет агрессора

Новые санкции ЕС против России значительно усложнят экономику агрессора. Они, в частности, предусматривают полный запрет трансакций из 22 российских финучреждений.

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Андрей Пышный на своей странице в Facebook отметил, что 18-й пакет санкций ЕС "не просто очередной пакет, а комплексный удар по финансовому сектору" агрессора. Санкционная команда НБУ проработала уже обнародованные акты права.

Они отметили следующие новеллы:

полный запрет трансакций с 22 российскими финучреждениями – новая санкция, заменяющая санкцию о запрете доступа к системе SWIFT. В перечень вошли и крупные банки (Банк Дом.рф, Банк "Санкт-Петербургˮ), и средние/региональные/специализированные банки (Банк ЦентроКредит, МСП Банк, Яндекс Банк, Банк 131);

– новая санкция, заменяющая санкцию о запрете доступа к системе SWIFT. В перечень вошли и крупные банки (Банк Дом.рф, Банк "Санкт-Петербургˮ), и средние/региональные/специализированные банки (Банк ЦентроКредит, МСП Банк, Яндекс Банк, Банк 131); пересмотр критериев для введения запрета на операции с лицами, которые помогают обходить санкции – отныне, кроме финансовых учреждений и поставщиков услуг с криптоактивами, transaction ban может вводиться к любому лицу, способствующему обходу ограничений по российской нефти. В санкционный список по первому из этих критериев попали два крупных региональных китайских банка;

– отныне, кроме финансовых учреждений и поставщиков услуг с криптоактивами, transaction ban может вводиться к любому лицу, способствующему обходу ограничений по российской нефти. В санкционный список по первому из этих критериев попали два крупных региональных китайских банка; усиление санкции относительно запрета на операции с учреждениями, использующими/подключенными к СПФС ( российский аналог SWIFT) – отныне не нужно доказывать, что использование учреждениями СПФС поддерживает финансовую устойчивость РФ и способствует обходу санкций против;

российский аналог SWIFT) – отныне не нужно доказывать, что использование учреждениями СПФС поддерживает финансовую устойчивость РФ и способствует обходу санкций против; запрет на поставку в РФ специального программного обеспечения для банковского и финансового секторов, например для АТМ и pos-терминалов. Также ЕС ввел новый запрет на осуществление трансакций с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, крупнейший суверенный инвестфонд РФ), его субфондами и компаниями (в частности крупнейшим российским оператором майнинг-инфраструктуры BitRiver) и субъектами, которые предоставляют РФПИ инвестиционные/финансовые услуги.

Какое влияние будут иметь эти санкции?

Первое – существенное усиление изоляции российской банковской системы. Если отключенные от системы SWIFT российские банки до сих пор де-факто имели возможность использовать альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями, то обновленная санкция фактически делает невозможным международные трансакции для определенных российских банков.

Второе – ограничение механизмов обхода санкций, в частности через использование СПФС.

Третье – ограничение для развития ИТ-инфраструктуры финансового сектора РФ. Ожидаемый эффект – это ограничение доступа к западным решениям, снижение киберзащиты, побуждение сектора к ускоренному "импортозамещению", хотя российские ИТ-решения часто уступают иностранным аналогам или их вообще нет.

Четвертое – удар по инвестиционным возможностям и стратегическим проектам РФ. Запрет на операции с РФПИ – это также широкий сигнал частным и государственным инвесторам во всем мире избегать любого взаимодействия с фондами, связанными с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России только при наличии письменных гарантий от Европейской комиссии. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что существует проект документа, который касается поставок российского газа.

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