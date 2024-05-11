В Минэнерго признали неизбежность повышения тарифов на свет для украинцев

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей еще не принято, но это неизбежно. В настоящее время ведутся активные обсуждения и расчеты.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире всеукраинского телемарафона. "Решение о повышении тарифов пока не принято. Но будем откровенны, обсуждения ведутся, проводятся расчеты", – сказала она.

Гринчук отметила, что следует понимать, что начиная с 22 марта россияне активно атакуют украинские энергетические объекты. Мы уже потеряли более 8 гигаватт мощностей. Также серьезно повреждены объекты передачи.

"Сейчас нам нечеловеческие усилия стоят того, чтобы удерживать систему в стабильной работе. А подготовка к следующему отопительному сезону – это еще один такой большой вызов. Мы сейчас активно готовимся, рассчитываем, в том числе, те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к ОЗУ. Очевидно, что незначительное повышение тарифа произойдет, просто сейчас решение еще не принято, продолжаются дискуссии", – пояснила она.

По идее, повышение тарифов на электроэнергию все же состоится в ближайшее время, добавила Гринчук.

Накануне стало известно, что в Кабинете министров уже обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Финальное решение еще не принято, однако, вероятно, свет для украинцев все же подорожает. Это необходимо для того, чтобы пройти следующий отопительный сезон.

По информации OBOZ.UA, тариф на ток может быть увеличен уже с 1 июня. До этого за 1 кВт*ч. нужно будет платить по нынешней цене 2,64 грн. Летом же цена может по разным сценариям достичь около 3-3,5 грн.

Окончательное решение не принято, однако в правительстве рассматривают несколько вариантов. Например, в профильном комитете Совета звучало предложение для крупных потребителей поднять тариф до уровня себестоимости генерации и доставки (а это может быть более 3,5 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию немалую сумму – по текущему тарифу более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений.

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