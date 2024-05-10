Электроэнергии в Украине на всех может не хватить: кого отключат в первую очередь, что изменилось и почему увеличится цена

В Украине уже летом могут начаться масштабные отключения электроэнергии для населения. Россия разрушила львиную долю тепловой генерации, поэтому в период пикового потребления тока может не хватать. Частично дефицит покроют импортом, однако полностью компенсировать потребление, вероятно, не удастся. О том, как изменилась ситуация в энергетике, будут ли отключения и почему хотят повысить тарифы, читайте в материале OBOZ.UA.

Кому могут отключать электроэнергию?

Пока масштабные отключения электроэнергии касаются двух регионов. В Харьковской области графики действуют для всех, а в Кривом Роге регулярно ограничивают потребление только для промышленности. Однако теоретически уже в скором времени в период пикового потребления ограничивать могут более масштабно (подробнее об этом читайте дальше).

Россия уничтожает балансирующую генерацию – теплоэлектростанции (ТЭС). Балансирующая генерация необходима для того, чтобы в период пикового потребления электроэнергии (в основном это вечером, с 20:00 до 23:00) быстро увеличивать производство тока. Украинцы потребляют электроэнергию неравномерно: меньше днем и ночью, больше – утром и вечером. Быстро увеличить производство на атомной станции невозможно, поэтому именно ТЭС позволяют покрывать рост потребления.

В результате повреждения львиной доли ТЭС (а некоторые из них уничтожены) сейчас компенсировать пиковое потребление приходится импортом. А это очень дорого и не всегда возможно реализовать. Министерство энергетики и "Укрэнерго" уже несколько недель готовят потребителей к возможным отключениям и призывают сократить потребление.

Сначала ограничивают потребление крупным предприятиям, не обеспечивающим ВПК, бизнесу. А уже потом – населению.

Собеседник OBOZ.UA в правительстве рассказывает: "это еще один стимул для бизнеса самостоятельно обеспечивать импорт и привлекать альтернативные источники". В отличие от обычной семьи в "хрущевке" крупные предприятия имеют по меньшей мере технические возможности либо обеспечить себя импортным током, либо инвестировать в восстановление источника.

В "Укрэнерго" объясняют: ограничивать население будут только в крайнем случае: если потребление будет значительным и ограничениями для промышленности компенсировать будет невозможно. "Мы уже публично сообщили, что возможны ограничения энергоснабжения, прежде всего для бизнеса и промышленных потребителей. Но если этого будет недостаточно, то диспетчерский центр "Укрэнерго" будет вынужден предпринять крайнюю меру сбалансирования системы, а именно – ограничение бытовых потребителей, то есть населения, домохозяйств ", – рассказала OBOZ.UA директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

В каком состоянии энергетика и будут ли массовые графики?

В Украине, согласно данным правительства, уничтожены или повреждены более 800 объектов теплоснабжения. В результате массированных обстрелов Украина потеряла до 8 ГВт энергогенерации. Для сравнения, до полномасштабной войны мощности энергосистемы составляли 34 ГВт.

Сейчас точные цифры не разглашаются, однако в прошлом отопительном сезоне Украина имела менее 20 ГВт мощностей с учетом того, что часть объектов не удалось восстановить, кроме того, некоторые объекты, в частности ЗАЭС, находятся на временно оккупированной территории.

Как только в Украину придет летняя жара, ситуация значительно усложнится. "Температура воздуха растет и, соответственно, в стране растет потребление, люди активно пользуются охлаждающими устройствами, кондиционерами", – объясняют в "Укрэнерго".

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко уверен, что в скором времени могут начаться плановые отключения электроэнергии. "У нас сейчас ситуация сложная, и мы стоим на пороге плановых отключений. Даже в последние дни у нас наблюдался максимальный импорт электрической энергии", – объясняет эксперт.

В пиковые часы плановые отключения могут быть едва ли не единственным вариантом. "Мы его (дефицит. – Ред.) планируем покрывать за счет не только украинского производства, но и за счет импортной электроэнергии из Европы. "Укрэнерго" может привлекать аварийную помощь из стран Европейского Союза", – добавляет Цатурян.

Ущерб для Украины составляет 1 млрд долларов. Для поиска средств в правительстве рассматривают возможность пересмотра тарифов, однако самую большую часть суммы все же надеются получить от международных партнеров. Агентство США по международному развитию уже заявило о том, что выделит 190 млн долларов на повышение устойчивости, надежности, доступности и безопасности секторов электроэнергетики, природного газа и централизованного теплоснабжения.

Однако и этих средств будет маловато. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал: нужно проводить всеобщую реформу, в рамках которой ввести рыночную цену на свет. Тариф на свет должен иметь "совершенно прозрачную, четкую и автоматически работающую систему поддержки" тех, кто не способен платить по рыночным ценам.

По информации OBOZ.UA, тариф на ток может быть повышен уже с 1 июня. К этому периоду за каждый 1 кВт*ч нужно будет платить 2,64 грн. Летом же цена может, по разным сценариям, достичь около 3-3,5 грн.

Окончательное решение не принято, однако в правительстве рассматривают несколько вариантов. Например, в профильном комитете Рады звучало предложение для крупных потребителей поднять тариф до уровня себестоимости генерации и доставки (а это уже может быть более 3,5 грн за 1 кВт*ч).

Правда, здесь вопрос, кого считать большими потребителями. С одной стороны, владельцы больших домов действительно тратят на освещение, многочисленные электроприборы, теплый пол, работу насосов, котлов гораздо больше, чем проживающие в небольших квартирах. Но в то же время жильцы многоэтажек без газа также тратят большое количество электроэнергии, особенно в зимний период.

Второй вариант повышения тарифа: поднять цену для всех потребителей до уровня около 3 грн за1 кВт*ч. Существенного роста цены, по всей вероятности, не будет.

Что уже сейчас должен делать каждый

Потенциал для экономии в Украине значителен. Эффективное потребление могло значительно сократить объемы и если не спасти от отключений, то хотя бы значительно сократить их продолжительность. В "Укрэнерго" просят каждого украинца экономить ток хотя бы три часов в сутки: с 20:00 до 23:00.

В этот период важно:

не пользоваться мощными энергоприборами (обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время;

(обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время; отказаться от "фонового потребления". Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию;

Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию; установите себе двухзонный счетчик. Тогда в период с 23:00 до 07:00 вы сможете платить за электроэнергию по тарифу, вдвое ниже. Это создаст стимул экономить электроэнергию в период пикового потребления не только для поддержки энергосистемы, но и для собственной экономии.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергоэффективными, установить датчики движения. Главное же, что стоит помнить каждому: если вы самостоятельно не ограничите свое потребление с 20:00 до 23:00, то, по всей вероятности, свет вам просто будут отключать по графику.