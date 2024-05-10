В Кабмине заговорили о новых тарифах на электроэнергию: почему цену для населения могут поднять

В Кабинете министров Украины уже обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Финальное решение еще не принято, однако, вероято, свет для украинцев все-таки подорожает. Это необходимо для того, чтобы пройти следующий отопительный сезон.

Об этом сообщила замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона. "Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов", – сказала она, рассказывая о состоянии энергосистемы страны после российских атак.

По словам Гринчук, решение о повышении тарифов на свет для бытовых потребителей в Украине еще не принято. Пока что в Кабмине анализируют возможности и состояние энергетических предприятий страны.

Также власти подсчитывают все доступные финансовые ресурсы для подготовки энергетике к зиме, в том числе помощь от международных партнеров. Однако избежать роста платежек, вероятно не получится.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", – добавила Гринчук.

Тарифы на свет: какой может стать цена на электроэнергию

По информации OBOZ.UA, тариф на ток может быть повышен уже с 1 июня. До этого за 1 кВт*ч нужно будет платить по нынешней цене 2,64 грн. Летом же цена может, по разным сценариям, достичь около 3-3,5 грн.

Окончательное решение не принято, однако в правительстве рассматривают несколько вариантов. Например, в профильном комитете Рады звучало предложение для крупных потребителей поднять тариф до уровня себестоимости генерации и доставки (а это уже может быть более 3,5 грн за 1 кВт*ч).

Правда, пока не ясно, кого будут считать крупными потребителями. С одной стороны, владельцы больших домов действительно тратят на освещение, многочисленные электроприборы, теплый пол, работу насосов, котлов гораздо больше, чем проживающие в небольших квартирах. Но и жильцы многоэтажек без газа также тратят большое количество тока за счет электроплит.

Второй вариант повышения тарифа: поднять цену для всех потребителей до уровня около 3 грн за 1 кВт*ч. Существенного роста цены, по всей вероятности, не будет.

Почему тариф на электроэнергию нужно повышать

Ущерб от российский атак на энергетику Украины уже составляет около 1 млрд долларов. Большую часть этой суммы все же надеются получить от международных партнеров. Агентство США по международному развитию уже заявило, что выделит 190 млн долларов на повышение устойчивости, надежности, доступности и безопасности секторов электроэнергетики, природного газа и централизованного теплоснабжения.

Однако и этих средств будет мало. Поэтому, как считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, нужно проводить всеобщую реформу, в рамках которой ввести рыночную цену на свет. В то же время такой тариф должен иметь "совершенно прозрачную, четкую и автоматически работающую систему поддержки" тех, кто не способен платить по рыночным ценам. Речь идет в первую очередь о коммунальных субсидиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию немалую сумму – по текущему тарифу, более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!