В 'Метинвесте' рассказали о 5 главных шагах, которые помогли предприятию выстоять во время войны

Компания Метинвест столкнулась с серьезными вызовами в начале полномасштабного вторжения: потеряла контроль над "Азовсталью" и ММК им. Ильича в Мариуполе и вынуждена была кардинально пересмотреть подходы, чтобы обеспечить выживание компании и ее дальнейшее развитие.

О шагах, которые помогли компании, рассказал СЕО Группы Юрий Рыженков в интервью Управляющему партнеру PwC в Украине Аго Виллу.

"Прежде всего, нам нужно было дать возможность нашим дочерним структурам за границей действовать независимо, ведь вертикально интегрированная структура была нарушена. Нашей целью было обеспечить возможность для одной части компании беспрепятственно функционировать, пока другая вынуждена бороться с последствиями войны. Следующий шаг за порядком, но не за значением – это эвакуация гражданского населения из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий. Мы пытались перевезти как можно больше людей и обеспечить их всем нужным, в частности временным приютом и предметами первой потребности", - рассказал Рыженков.

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Третьей инициативой, по его словам, стала поддержка Сил обороны Украины в сдерживании российского наступления: для этого компания привлекла тяжелую технику для строительства оборонительных сооружений, а также снабжала украинских бойцов бронированной сталью, пуленепробиваемыми жилетами и другими критически необходимыми вещами.

"Потом мы начали пересматривать логистику, нарушенную из-за блокирования черноморских портов. Нам нужно было переместить все на западную границу и тесно сотрудничать не только с "Укрзализныцей", но и с польскими, румынскими и венгерскими перевозчиками, которые оказались не совсем подготовленными к такому росту объемов" грузоперевозок", - подчеркнул Рыженков.

Что касается внутреннего управления, то, по его словам, компания сделала основным принципом делегирования полномочий: руководство делегировало как можно больше полномочий тем людям, которые находились непосредственно на местах. Этот подход обеспечил скорейшее принятие решений и усилил уровень ответственности.

Напомним, Метинвест Ахметова за первое полугодие 2023 перечислил в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов. По сравнению с первым кварталом года сумма выплат выросла почти на 51%.

Также за 600 дней войны компания направила на помощь Украине уже 4,2 миллиарда гривен. Она остается одним из крупнейших частных доноров ВСУ: производит для воинов бронежилеты, мобильные укрытия, бронированные щиты для авто и ловцы "Ланцетов" из собственной стали, а также закупила и поставила на фронт почти 2 тысячи дронов разных видов - от FPV до "Валькирия" .