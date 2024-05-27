В Киеве резко подорожали квартиры: какие цены в новостройках
В Киеве резко подорожало новое жилье. Так, за последний месяц стоимость квартир в новостройках столицы увеличилась на 12 650 грн – со средних 46 050 до 58 700 грн. Т.е., подорожание составило 27,47%.
Об этом сообщает M2bomber. Отмечается за полгода цены выросли еще больше – на 16 400 грн, или 38,77%.
В целом же, по данным аналитиков, "квадраты" в новостройках по районам Киева стоят от средних 38 000 до 105 200 грн. Дороже всего – в Печерском районе, собственно, 105 200 грн.
Самые низкие цены зафиксированы в Соломенском районе – в среднем, 38 000 грн. В остальных же квадратные метры стоят:
- Дарницкий район – 40 225 грн;
- Деснянский – 40 525 грн;
- Днепровский – 44 500 грн;
- Святошинский – 44 525 грн;
- Оболонский – 44 850 грн;
- Голосеевский – 50 125 грн;
- Подольский – 58 450 грн;
- Шевченковский – 63 900 грн.
В то же время, в целом чаще всего "квадраты" в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8% – больше, чем с другими.
Также часто можно встретить цену 23 400 грн – 7,3%. А кроме того:
- 26 000 грн – 5,7%;
- 18 200 грн – 4,5%;
- 15 600 грн – 4,3%.
В самом дешевом сегменте можно встретить цену 7 800 грн/"квадрат". Таких объявлений – 0,3%.
По всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир
В то же время, по всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.
Продают же такое жилье по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:
- во Львовской области – 69 060 долларов;
- Закарпатской – 60 022 доллара.
- Винницкой – 52 770 долларов;
- Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.
Дешевле всего, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:
- Николаевская – 22 830 долларов;
- Херсонская – 22 889 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) – на сумму до 1 млн грн. Что фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.
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