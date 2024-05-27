В Киеве резко подорожали квартиры: какие цены в новостройках

В Киеве резко подорожало новое жилье. Так, за последний месяц стоимость квартир в новостройках столицы увеличилась на 12 650 грн – со средних 46 050 до 58 700 грн. Т.е., подорожание составило 27,47%.

Об этом сообщает M2bomber. Отмечается за полгода цены выросли еще больше – на 16 400 грн, или 38,77%.

В целом же, по данным аналитиков, "квадраты" в новостройках по районам Киева стоят от средних 38 000 до 105 200 грн. Дороже всего – в Печерском районе, собственно, 105 200 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Соломенском районе – в среднем, 38 000 грн. В остальных же квадратные метры стоят:

Дарницкий район – 40 225 грн;

Деснянский – 40 525 грн;

Днепровский – 44 500 грн;

Святошинский – 44 525 грн;

Оболонский – 44 850 грн;

Голосеевский – 50 125 грн;

Подольский – 58 450 грн;

Шевченковский – 63 900 грн.

В то же время, в целом чаще всего "квадраты" в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8% – больше, чем с другими.

Также часто можно встретить цену 23 400 грн – 7,3%. А кроме того:

26 000 грн – 5,7%;

18 200 грн – 4,5%;

15 600 грн – 4,3%.

В самом дешевом сегменте можно встретить цену 7 800 грн/"квадрат". Таких объявлений – 0,3%.

По всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

В то же время, по всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.

Продают же такое жилье по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 69 060 долларов;

Закарпатской – 60 022 доллара.

Винницкой – 52 770 долларов;

Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.

Дешевле всего, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:

Николаевская – 22 830 долларов;

Херсонская – 22 889 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) – на сумму до 1 млн грн. Что фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.

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