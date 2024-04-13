В Германии введут платежные карты для беженцев: как их можно будет использовать

В Германии Бундестаг принял решение о внедрении платежных карт для беженцев. Такие карты не будут связаны с банковским счетом, и можно будет использовать их только для покупок.

За пределами Федеративной Республики Германия они не будут работать. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Так, согласно изменениям, одобренным большинством голосов в пятницу, 12 апреля, социальные выплаты для беженцев и лиц, ищущих политическое убежище, не будут выдаваться в наличной форме. Вместо этого средства будут перечисляться на специальные предоплаченные дебетовые карты, которые можно использовать без привязки к банковскому счету.

Основная цель этих изменений – избежать перевода денег беженцами их семьям, оставшимся на родине, а также лицам, незаконно перевозящим мигрантов в страну.

Отмечается, что пользователи смогут проверять баланс своих карт. Каждая земля будет самостоятельно решать, какую часть социальных выплат перечислять на карты для мигрантов. Возможности снятия наличных денег будут ограничены по решению местных властей.

Первые платежные карты для беженцев были введены в городе Грайц в федеральной земле Тюрингия в декабре 2023 года. Пока 14 из 16 федеральных земель Германии уже приняли единые стандарты для внедрения таких карт. Полный переход на новую систему социальных выплат для беженцев ожидается до конца 2024 года.

Напомним, Европейский парламент принял "Пакт о миграции и убежище". Документ является основой реформы европейской миграционной политики в отношении беженцев и вступит в силу через два года после окончательного принятия, которое состоится в конце апреля.

В 2023 году расходы украинцев в Польше значительно превысили расходы из бюджета этой страны на поддержку украинских беженцев. Оказалось, что наши соотечественники оставили у соседей на 474 млн евро больше, чем Варшава заплатила тем, кого приютила из-за войны.

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