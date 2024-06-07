В Европе электроэнергия дешевле, а экспорт продолжается? В сети распространяются очередные фейки об энергосистеме

В Украине распространяется новая порция фейков о ситуации в энергосистеме. С одной стороны распространяют таблицу с биржевыми ценами на ток (которые в Европе в разы ниже, чем тарифы для населения), а с другой – публикуют данные, якобы "подтверждающие экспорт" тока из Украины. Оба фейка противоречат друг другу: зачем продавать в ЕС, если в Украине действительно дороже.

Однако на самом деле средние тарифы в ЕС почти вдвое выше, чем в Украине, а экспорт тока прекратился и в дефиците не происходил.

В ЕС электроэнергия стоит меньше, чем на Украине?

В социальных сетях активно распространяют таблицу издания Минфин по ценам на электроэнергию в 5 странах Европы: Германия, Испания, Италия, Франция, а также в Великобритании. Цена колеблется в пределах 3,74-4,63 грн за кВт*ч. Это и пробуют представить как цена тока для населения.

При том, если посмотреть несколько выше, можно увидеть сообщение: "здесь приведены биржевые цены на электрическую энергию для пяти ведущих европейских стран. Отметим, что это не розничные цены, по которым электроэнергия отпускается потребителям".

Тариф на электроэнергию, кроме стоимости самого тока, включает доставку и распределение. И это значительная составляющая тарифа. Кроме того, в развитых странах действует рынок: население может выбирать электроэнергию в зависимости от объема потребления, стоимости, и даже типа генерации.

На самом же деле, согласно данным Евростата, средняя стоимость электроэнергии в ЕС достигает 9,74 грн за кВт*ч. Относительно дешевая электроэнергия в Болгарии (4,34 грн за кВт*ч) это значительно меньше, чем в Молдове, однако все равно дороже, чем в Украине даже после пересмотра тарифа. В Ирландии электроэнергия стоит 20,1 грн за кВт*ч, в Германии – 12,6 грн за кВт*ч.

Новая "карта" доказывает экспорт электроэнергии?

Сначала в соцсетях публиковали информацию о физических перетоках тока из ENTSO-E и утверждали, что это и есть коммерческий экспорт. На самом же деле у ENTSO-E есть отдельный раздел с коммерческим обменом тока (где видно, что экспорт прекратился сразу после появления дефицита), а физические перетоки не являются коммерческим импортом.

После начала войны Украина и Молдова объединили свои энергосистемы с системой ЕС – ENTSO-E. С тех пор системы балансируют друг-друга и оказывают при необходимости аварийную помощь. Перетоки проходят в пользу Украины из Словакии, Молдовы, но из Украины происходит переток в Румынию. Чтобы остановить физический переток Украины, нужно отсоединиться от европейской энергосети. Однако тогда не будет аварийной помощи от ЕС и отключения будут значительно большими масштабами.

ENTSO-е – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 39 странах европейского континента. После десятков опровержений публиковать данные из раздела физических перетоков перестали.

Однако теперь появился новый фейк. В соцсетях распространяют данные "Электрической карты", где видно, что Румыния получает импорт тока из Украины. Эта "Электрическая карта" – это датский экологический стартап. На самом деле, главная информация, которую они собирают – вредные выбросы, возникающие при генерации тока.

На карте действительно виден "импорт" в Румынию из Украины. OBOZ.UA обратился в компанию. Нам ответил один из разработчиков карты Тони ван Свет. Он объяснил: данные берутся из ENTSO-е, речь идет не о коммерческом импорте, а о том числе и физических перетоках.

Более того, эти перетоки идут как в Украину из Словакии, Молдовы, Польши, так и из Украины – в Румынию. В результате это создает баланс системы. На самом деле никаких продаж электроэнергию в соседние страны во время дефицита нет. Это было невозможно скрыть. Для этого нужен сговор украинских энергетиков, правительства Украины, "Укрэнерго", правительства соседних государств ЕС, их энергетиков, операторов и чиновников. Это подлинная теория заговора. И единственным доказательством этого сговора являются скриншоты карт и таблицы, никак не подтверждающие экспорт.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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