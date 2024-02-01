В энергетическом комитете Рады выразили обеспокоенность из-за долгов ВосточнГОКа за электроэнергию

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг озабочены проблемой долгов Восточного горно-обогатительного комбината за потребленную электроэнергию.

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Об этом они заявили в ходе состоявшегося 1 февраля заседания.

В частности, член энергетического комитета Михаил Волынец подчеркнул, что ВостокГОК сформировал очень большие долги за потребленную электроэнергию.

Заместитель председателя энергокомитета Алексей Кучеренко пояснил, что в результате формирования таких долгов эти убытки возлагаются на поставщиков электроэнергии. Однако даже в таких условиях поставщик не может отключить их за долги, потому что предприятие остановится и пострадают обычные люди.

В то же время глава комитета Андрей Герус добавил, что комитет будет пытаться помочь решить эту проблему, чтобы улучшить ситуацию в энергетике.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.