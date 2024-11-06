В ДТЭК заявили о выполнении основных работ по подготовке электросетей к зиме

ДТЭК завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей к прохождению отопительного сезона.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что компания выполняет все необходимые меры по повышению надежности электроснабжения региона. Вместе с властями Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей службы готовят инфраструктуру к возможным испытаниям, чтобы у людей было светло и тепло.

"Несмотря на то, что полномасштабная агрессия врага продолжается, мы готовим свои сети к зиме. Энергетики отремонтировали и опробовали около 12 тыс. километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также модернизировали 153 км. Уже технически обновили 76 энергообъектов – подстанций, трансформаторов. Кроме того, операторы систем распределения расчистили 7,8 тыс. километров от веток, кустарников и сухостоя, чтобы предотвратить аварии", – отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

В то же время, с началом отопительного сезона работа энергетиков не заканчивается. До конца года ДТЭК планирует инвестировать 4,54 млрд грн в обновление, модернизацию и ремонт энергообъектов.

Напомним, за прошлый месяц энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение в домах 452,8 тыс. семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.