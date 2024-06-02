В ДТЭК рассказали о последствиях последнего массированного обстрела по энергетике

Во время последнего обстрела энергосистемы были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом в эфире нацмарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"В результате обстрела пострадали две станции ДТЭК. Пострадали всерьез. Это у нас уже шестая атака и эти две станции подвергались предыдущим атакам также", – сказал он.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что в результате атаки существенно разрушено оборудование станций и на восстановление потребуется много времени и средств.

Сахарук подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением сейчас сложная, потому что враг существенно повредил генерирующие мощности, в частности, тепловые, солнечные и гидроэлектростанции.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы около 180 раз. В результате обстрелов оборудование ТЭС было существенно повреждено или разрушено.