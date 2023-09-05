В Дії появилась новая полезная функция для студентов: детали

В приложении Дія запустили функцию шеринга студенческого. Теперь студенты могут отправлять копию студенческого билета в несколько кликов.

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В свою очередь компании и учреждения могут получать такие копии за секунды в систему организации или на электронную почту. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

"Шеринг ускоряет обслуживание, экономит средства на печати и хранении копий. А также позволяет настроить автозаполнение анкеты или профиля, поэтому студенту или работнику не нужно вводить их вручную. Функция шеринга документов через Дія уже упростила жизнь сотням бизнесов и госучреждений. Благодаря шерингу украинцы получают услуги без бумажных копий физических документов: в банках, страховых компаниях, мобильных операторов и т.д.", – говорится в сообщении.

Да, компании могут внедрить и сервис шеринга студенческого. Это значительно сэкономит время сотрудников учреждений и пользователей, желающих получить услуги по студенческому. Например, получить скидку на товар или услугу, зарегистрироваться в университетской системе, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, услуга по регистрации недвижимости на портале Действие заработало еще в двух областях. То есть всего с 15 августа сервис доступен для 11 регионов.

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