В деле 'Энергоатома' о повышении прайс-кепов не подтвердили связей с Миндичем – медиа

Народный депутат Ярослав Железняк во время заседания ВСК Верховной Рады по вопросам коррупции в государственных энергетических предприятиях пытался связать аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии накануне повышения прайс-кепов НКРЭКУ с делом "Мидас", заявив о наличии, по его словам, "рекорда по людям Миндича" в составе НКРЭКУ.

Об этом пишут "Украинские новости".

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" продал электроэнергию на аукционе до резкого повышения прайс-кэпов НКРЭКУ. Это, по оценкам, могло создать финансовые преимущества для отдельных участников рынка и привести к потерям государственной компании на сумму до 2 млрд грн.

В то же время в ходе выступления Железняк не привел никаких доказательств, подтверждающих связь НКРЭКУ или ее членов с Миндичем, а фактически ограничился перечнем состава регулятора без приведения подтверждений.

При этом народный депутат упомянул лишь двух человек, которые косвенно фигурируют в деле "Мидас", однако не имеют никакого установленного отношения к аукциону "Энергоатома".

Речь идет об Игоре Миронюке и члене НКРЭКУ Сергее Пушкаре, которого Железняк фактически упомянул в связи с его должностью в регуляторе, не приведя никаких доказательств причастности к принятию решений по аукциону. В то же время упоминание об Игоре Миронюке касалось его родственных связей и не сопровождалось утверждениями об отдельном фигурировании в деле.

"Брат родной Миронюка (Игорь Миронюк фигурант пленок Миндича. – Ред.) Дмитрий Миронюк главный юрист в НКРЭКУ, человек, которого связывают с Миндичем, Бандура Константин, Юрий Власенко, Сергей Пушкарь, который у нас на пленках, Саловский Любомир, Слободян Руслан, Ущаповский Константин, Формагей Александр, Шикеринец Роман, я весь состав НКРЭКУ перечислил", – заявил Железняк.

Также народный депутат сообщил, что подает заявление в НАБУ относительно компаний, которые получили выгоду от аукциона "Энергоатома" по продаже электроэнергии накануне повышения прайс-кэпов НКРЭКУ.

По его словам, речь идет о возможных связях отдельных трейдеров с чиновниками. В то же время никаких конкретных фактов или доказательств, подтверждающих эти утверждения, народный депутат не привел.

"Я убежден, что это была история связана. А сейчас мы наконец получили данные по компании, которые аномально закупились. Что-то у меня есть ощущение, что я нашел и связанных лиц с некоторыми чиновниками", – говорит Железняк.

При этом, не ссылаясь на какую-либо подтвержденную доказательную базу, Железняк фактически ограничился своими ощущениями и упоминаниями ресурса "Миндичгейт". На это обратил внимание председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, который отметил, что этот сайт не является официальным или проверенным источником информации и не может использоваться как ориентир для юридических действий.