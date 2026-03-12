В Черновицкой области уничтожили деревья ценных пород на 27 млн грн: объявлено подозрение

Украинские правоохранители разоблачили масштабные вырубки ценных карпатских пород деревьев в Черновицкой области. В результате таких нарушений государству был нанесен ущерб более чем на 27 млн грн – начато уголовное производство.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Причастному мастеру леса грозит до 5 лет тюрьмы.

Что выяснили следователи

Вину за вырубки вменяют мастеру леса, который отвечал за охрану и контроль за состоянием закрепленных за ним участков Берегометского лесничества .

. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей чиновник не обеспечил надлежащего надзора за вверенными лесными массивами.

В течение января-марта 2025 года на этих территориях незаконно вырубили пихты и ели , которые играют ключевую роль в сохранении природного баланса горных территорий. Восстановление таких насаждений длится десятилетиями.

, которые играют ключевую роль в сохранении природного баланса горных территорий. Восстановление таких насаждений длится десятилетиями. Уничтоженные деревья относятся к ценным карпатским породам, а нанесенный окружающей среде ущерб эксперты оценили в более чем 27 млн грн.

Мастеру леса сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция за такое нарушение предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд вернул в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе Киевской области, которые в 2004 году были незаконно переданы семье предателя Виктора Медведчука из-за изменения целевого назначения без решения правительства. Хозяйственный суд Киева и апелляция удовлетворили иск прокуратуры, и право собственности официально вернули государству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!