В 5-ти странах Европы украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение: стало известно, где именно

Теперь еще в 5 странах Европейского Союза (ЕС) украинцы могут заказать водительское удостоверение. Отныне международная доставка водительских удостоверений доступна также в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Да, украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы. Заказать международную доставку удостоверений можно через электронный кабинет водителя.

Что для этого нужно?

Авторизоваться;

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Международная доставка водительских удостоверений запущена почти 4 месяца назад. В настоящее время услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов у Польши – около 70%.

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