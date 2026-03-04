Уже весна, а "зимние выплаты" так и не пришли: в правительстве объяснили задержку 6500 грн

Часть украинцев, которые подали заявки на единовременную выплату 6500 грн в рамках программы "Теплая зима", так не получили свои средства. Правительство объяснило задержку завершением бюджетного года и закрытием счетов и пообещало, что деньги все же начислят. Правда, фактически это произойдет уже весной – в марте.

Видео дня

Ситуацию объяснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 4 марта. Она заверила, что все начисления "будут осуществлены в полном объеме".

Речь идет о задержке выплат для 50 721 получателя, которые подали заявки в конце 2025 года, но так и не получили деньги. Средства предусмотрены в бюджете программы, отметила Свириденко. По словам главы правительства, в целом по 6500 грн должны получить 410 тыс. украинцев.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ), через который и осуществляются выплаты, уже тоже обращали внимание на проблему. В середине февраля там объяснили, что необходимы изменения в нормативные документы – чтобы использовать для зимних выплат средства, предусмотренные бюджете фонда на 2026 год.

6500 грн "на зиму": кому должна прийти помощь

Программа "Теплая зима" предусматривает единовременную выплату 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий украинцев. Среди них:

дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

дети из малообеспеченных семей;

дети с инвалидностью или под опекой;

воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

одинокие пенсионеры с надбавкой на уход.

Общий бюджет программы составляет 4,3 млрд грн. Выплаты осуществляет Пенсионный фонд. Средства можно использовать в течение шести месяцев на одежду, обувь, лекарства, транспорт или товары первой необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам начали поступать новые выплаты на детей. Мы разобрались, кто и как может получить помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!