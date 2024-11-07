УЗ должен просмотреть тарифы на грузовые перевозки, чтобы выдержать конкуренцию с европейцами, – Барановский

Если в Украине будет расширяться сеть железных дорог с европейским стандартом пути 1435 мм, а доступ к украинскому рынку получат западные железнодорожные перевозчики, рынок грузовых перевозок может существенно возрасти, но это может задать вопрос о выживании "Укрзалізниці" в условиях жесткой конкуренции.

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Об этом заявил директор компании "Логистическая мастерская" Виктор Барановский.

Логист считает, что это произойдет безизбежно, даже несмотря на определенный дефицит украинских вагонов, способных двигаться по евроколеи. "Европа зайдет к нам со своими вагонами, если мы дадим им грузы", – говорит Барановский.

"Какие шансы выжить у УЗ при нормальной конкуренции, когда исчезнут эти 85 мм разницы в пути? Приблизительно такие же как у "Укрпочты" против "Новой почты", – сравнил эксперт.

Ранее эксперты рынка железнодорожных перевозок, обсуждая вопросы повышения грузовых тарифов, неоднократно выражали сомнения в конкурентоспособности УЗ.

"Схема работы у компании очень проста: когда у них кончаются деньги, они идут к потребителю, собирают "урожай" и закрывают проблемы, которые у них есть", – отметил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

В то же время он выразил мнение о том, что "Укрзалізниці" будет трудно конкурировать с перевозчиками из Евросоюза. Также он добавил, что неизвестно, как УЗ вообще готовится к открытой конкуренции.