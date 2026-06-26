URC-2026: "ДТЭК" объединил инвесторов и партнеров для поддержки энергетики Украины

Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026, чтобы поддержать украинскую энергетику.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Украинские энергетики из различных компаний – ДТЭК, "Укрэнерго", "Нафтогаз" – стали почетными гостями вечера, организованного ДТЭК в рамках Ukraine Recovery Conference в Гданьске. URC ежегодно объединяет лидеров государств, международных финансовых институтов, бизнеса и партнеров Украины, которые вместе принимают решения по восстановлению страны", – говорится в нем.

В ДТЭК подчеркнули, что важно, чтобы партнеры и инвесторы лучше понимали условия, в которых украинские энергетики ежедневно работают и восстанавливают электроснабжение.

Отмечается, что на вечере, организованном ДТЭК, присутствовали руководители международных энергетических компаний, правительственные чиновники, инвесторы и представители ведущих финансовых институтов мира. В дискуссиях приняли участие представители IFC, EBRD, EIB, Siemens Energy, GE Vernova, Vestas, правительств Украины и Польши, а также других организаций, которые помогают восстанавливать и модернизировать украинскую энергетику.

Также на мероприятии выступили Александр Усик, Святослав Вакарчук и фотографы Константин и Влада Либеровы. Они напомнили международной аудитории о силе людей, которые сегодня защищают, восстанавливают и строят Украину.

"Впервые голос украинских энергетиков – людей, которые каждый день обеспечивают страну светом и теплом, – был непосредственно услышан на самом высоком международном уровне, на площадке, от которой зависят новые партнерства, поддержка и инвестиции в будущее Украины", – подчеркнули в ДТЭК.