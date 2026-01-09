'Укрзализныця' в 2025 году перевезла на 27% меньше зерновых: в чем причина

По итогам 2025 года Укрзализныця перевезла 28,86 млн тонн зерновых грузов – это на 27,3%, или 10,85 млн тонн меньше, чем в 2024 году. Это самый низкий показатель железнодорожных перевозок зерна за последние десять лет, говорит заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.

По его словам, резкое падение объемов частично объясняется завышенной сравнительной базой 2024 года, ведь тогда УЗ перевозила значительные объемы зерна урожая 2023 года после открытия морского коридора.

Наибольшее сокращение перевозок зерна зафиксировано в экспортном сегменте – до 25,48 млн тонн, что на 25% меньше, чем годом ранее. Внутренние перевозки упали на 43%, до 3 млн тонн. В то же время импортные и транзитные перевозки остаются незначительными и не компенсируют потерь грузовой базы.

Среди дополнительных причин падения перевозок в компании называют негативную ценовую динамику на украинское зерно в конце 2025 года и рост конкуренции. Отдельным фактором стали логистические осложнения в ноябре–декабре из-за ударов по железнодорожной и портовой инфраструктуре.

Также фактором сокращения объемов перевозок является тарифная политика монополии, указывают эксперты: ранее член Наблюдательного совета Укрзализныци Анатолий Амелин заявил, что повышение грузовых тарифов на 20% приводит к почти пропорциональному падению грузопотока – на 19%. Об этом свидетельствует внутреннее исследование компании.

Такую позицию поддержал и генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак: по его данным, повышение тарифов УЗ еще в довоенный период привело к потере около 10% грузов. В то же время, перевозки автотранспортом выросли на те же 10%.

Как известно, УЗ инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", – заявил министр экономики.