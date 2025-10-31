'Укрзализныця' рискует уничтожить ферросплавное производство – ассоциация УкрФА

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) выступила с резким заявлением против намерений "Укрзалізниці" повысить грузовые тарифы на 40%: там подчеркнули, что это может окончательно остановить производство отечественных ферросплавов.

Видео дня

В ассоциации заявили, что большинство предприятий отрасли работают вблизи зоны боевых действий и уже сейчас находятся в критическом состоянии. Мощности задействованы лишь на 10%, производство убыточно из-за высокой стоимости электроэнергии, дефицита кадров и дорогих логистических услуг. При этом более 85% транспортировки сырья и продукции осуществляется по железной дороге, поэтому любой рост тарифов "мгновенно уничтожает экономическую логику производства".

"Повышение тарифов не только приведет к сворачиванию внутреннего производства, но и спровоцирует увеличение импорта ферросплавов, отток валюты и потерю налоговых поступлений. Это удар по национальной экономике и обороноспособности страны", – отметили в УкрФА.

Несмотря на убыточность, предприятия продолжают работать, выполняя контракты, поддерживая энергосистему Украины через участие электропечей в балансировке нагрузки и обеспечивая занятость в промышленных городах. В случае нового тарифного давления отрасль может остановиться, что будет иметь катастрофические последствия для экономики и социальной стабильности.

Ассоциация обратилась к правительству и вице-премьер-министру по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий с призывом не допустить роста железнодорожных тарифов во время военного положения и ввести прозрачный механизм консультаций между государством, бизнесом и Укрзализныцей при принятии тарифных решений.

"Украинская промышленность держит экономический фронт. Ее нельзя ослаблять административными решениями, которые противоречат логике восстановления и устойчивого развития государства", – подчеркнули в УкрФА.

Как известно, "Укрзалізниця" готовится повысить на 40% грузовые тарифы на перевозки, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые в этом году по прогнозам достигнут 25 млрд грн.

В свою очередь бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзалізниці" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей. В частности, в EBA подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.