Режим ограничений мощности в энергетике смягчили: какие графики действуют и где нет света

В Украине 21 октября заметно сократили время действия графиков ограничения мощности для промышленных потребителей электроэнергии (ГОМ) – теперь они применяются не с 6:00 до 22:00, а с 16:00 до 20:00. В то же время есть масштабные отключения света на Черниговщине – из-за российской дроновой атаки.

Украинцев во всех других областях призывают экономить ток и просят быть готовыми на случай изменения ситуации. Об этом сообщили в ряде облэнерго, "Укрэнерго" и Министерстве энергетики.

Что происходит с электроэнергией 21 октября

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. Выполнению аварийно-восстановительных работ на Черниговщине мешает воздушная тревога из-за пребывания в небе очередных российских ударных БПЛА – перезаживление потребителей начнется сразу же, как позволят условия безопасности.

Во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Этот режим не предусматривает отключений электроэнергии и не касается бытовых потребителей.

Потребление электроэнергии остается высоким, но ситуация немного улучшилась из-за солнечной погоды в западных и части южных областей Украины, которая способствует работе солнечной генерации.

Несмотря на это, экономить электроэнергию призывают в течение всех суток. А до 22:00 рекомендовано ограничить использование мощных электроприборов.

Что должен сделать каждый

Облэнерго активно напоминают, как бытовые потребители могут поддержать энергосистему. Рекомендуется:

Уменьшать потребление электроэнергии в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Не включать мощные приборы одновременно: стиральная машина, электроплита, чайник, утюг или пылесос – все это создает большую нагрузку.

Один из лучших способов сэкономить – пользоваться бойлером и стиральной машиной в ночное время.

Выключать свет там, где никого нет.

По возможности использовать локальное освещение – настольные лампы, бра, торшеры – вместо полного освещения комнаты.

Заменить лампы на энергоэффективные (LED) мощностью до 10 Вт – это уменьшит расходы электроэнергии в несколько раз.

Заряжать гаджеты, павербанки и аккумуляторы ночью или днем с 11:00 до 16:00, избегая пиковых часов.

Выключать приборы из розетки после использования – даже в "спящем" режиме техника потребляет электроэнергию.

Позаботиться о резерве – иметь запас воды, еды, павербанки, генераторы или аккумуляторы на случай длительных отключений.

Бизнесу и промышленным предприятиям также советуют уменьшить потребление в часы пик (7:00-11:00 и 16:00-22:00). В это время желательно выключать внешнюю подсветку, рекламные вывески, гирлянды, а в торговых центрах уменьшить интенсивность освещения или использовать аккумуляторные лампы.

Виды графиков отключений света в Украине

ГОМ (применяется 20 октября весь день по всей Украине) – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Ее суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

ГАО – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.

ГПО – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, риск возвращения почасовых отключений света в Украине остается из-за постоянных атак России на энергосистему. Однако энергетики уверяют, что делают все, чтобы украинцы проходили зиму со светом и теплом.

