'Укрзалізниця' увеличила операционные расходы до 8,4 млрд грн, но не объясняет, на что потратила столько средств – ФРТУ

За 9 месяцев 2024 года в "Укрзалізниці" существенно выросли объемы перевозок, а соответственно, выросли и доходы. Но компания уже готовится к убыткам в следующем году и инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки – хотя это решение может привести к закрытию целого ряда предприятий. Между тем причина ущерба – в искусственном раздувании затрат, о которых УЗ ничего не сообщает.

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Об этом написал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Менеджмент УЗ решил, что рост доходов, который произошел благодаря открытию портов и наращиванию экспорта – это своеобразный сигнал для искусственного раздувания расходов. Чтобы иметь возможность затем показывать правительству и бизнесу Украины, как тяжело живется УЗ, и что единственный путь это решить – в очередной раз увеличить железнодорожные тарифы", - заметил Гусак.

Он уточнил: за 9 месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года общие расходы УЗ выросли на 26% - с 64 млрд грн до 80 млрд. Поэтому, если за 9 месяцев 2023 года общая прибыль Укрзализныци составила 8 млрд грн, то в 2024-м он сократился до 2 млрд. И основная причина – это стремительное, неконтролируемое и непонятное использование затрат УЗ.

"Да можно согласиться с тем, что в течение года существенно выросли цены на электроэнергию, а общая инфляция отразилась на расходах перевозчика. Но такая категория, как "Другие операционные расходы" — она за этот период выросла почти на 100%, с 4,7 млрд до 8,4 млрд! Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к руководству УЗ с просьбой объяснить, что происходит, но пока ответа мы не получили. Слышим, что надо срочно повышать тарифы. Такая позиция непонятна, и в нынешней ситуации, когда многие украинские предприятия просто выживают, она вызывает удивление", - подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что повышение тарифов не улучшит финансовое положение УЗ, а наоборот - объемы перевозки по железной дороге могут упасть, потому что часть украинских предприятий перейдет на автомобильный транспорт.

"И наиболее важно то, что часть украинских предприятий из-за повышения тарифов на перевозку могут совсем прекратить свою работу. Причем, часть не возобновит работу даже после победы Украины. Именно поэтому по поводу повышения без каких-либо объяснений других операционных расходов возникает очень много вопросов. И без ответов двигаться в обсуждении каких-либо повышений нет смысла", - убежден Гусак.

Он выразил убеждение, что до окончания военного положения должен быть введен мораторий на повышение тарифов государственных монополий, включая тарифы УЗ – это необходимо для того, чтобы предприятия смогли выжить, возобновить полноценную работу после окончания войны и нарастить производство.

Такие решения принимаются на уровне Кабинета министров. Там видят более широкую картину и понимают, что нужно дать украинским предприятиям выжить. Тогда УЗ сможет извлечь пользу и дополнительные средства от роста объема перевозок и, соответственно, погасить свои кредиты. Если компания сейчас повысит тарифы, часть украинских предприятий закроется, а УЗ не получит дополнительных доходов", - резюмировал эксперт.

Ранее бизнес призвал министра Алексея Кулебу прислушаться к своей позиции и не допустить повышения тарифа УЗ. Так, компания АрселорМиттал Кривой Рог предупредила, что в случае повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ готов закрывать предприятие и уволить 20 тыс. работников.