'Укрзалізниця' пытается 'протолкнуть' повышение тарифа без обсуждения с бизнесом - СМИ

На прошлой неделе состоялась встреча вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с руководством "Укрзалізниці". Там было принято решение подготовить и направить в министерство проект приказа о проведении индексации грузовых железнодорожных тарифов.

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Об этом пишет ЦТС со ссылкой на свои источники среди участников рынка железнодорожных перевозок.

По информации издания, один из вариантов предполагает повышение тарифов сразу на 37%, в результате чего УЗ планирует дополнительно получить 26 млрд грн поступлений от бизнеса.

"Очень странное поведение министра, ведь это делается кулуарно. Бизнес к обсуждению не привлекался", - отметила в комментарии ЦТС директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По ее мнению, такое существенное повышение тарифов создаст серьезное давление на ключевые отрасли экономики Украины. заметила Оринчак.

Ранее член наблюдательного совета АО УЗ, советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин назвал некорректной информацию о запланированной индексации тарифов на 37%. Представители крупнейших ассоциаций, в свою очередь, отметили необоснованность такого решения.