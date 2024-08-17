'Укрзалізниця' нарастила объемы перевозок и должна говорить о доходах, но отнюдь не об убытках – эксперт

Государственный железнодорожный монополист нарастил объемы перевозок, поэтому нет никаких оснований для того, чтобы компания отчитывалась об убытках.

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Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя заявление руководства УЗ о необходимости повышения тарифа во избежание убытков.

"С точки зрения рынка, оснований для того, чтобы компания заходила в резкие убытки, мы точно не видим. Более того: мы видим рост грузооборота. И когда "Укрзалізниця" говорит, что у них за один месяц уменьшилась доходность, было бы интересно вообще посмотреть на расчеты, которые они использовали. Ведь у компании абсолютно растущая динамика грузопотоков, и это хорошее основание для того, чтобы у них росли грузовые перевозки, а соответственно – и доходы, и соответственно маржинальная прибыль", – говорит эксперт.

Он предположил, что заявления об убытках со стороны руководства компании – просто информационная кампания, направленная на то, чтобы добиться очередного повышения тарифов на грузовые перевозки.

Это просто попытка информационной кампании на фоне очередной попытки индексации тарифов, которые на этот раз называют выравниванием тарифов между классами. "Укрзалізниця" банально пытается увеличить свои доходы за счет грузоотправителей. Сейчас компания пытается показать, что у нее все плохо – хотя буквально еще несколько недель назад были заявления со стороны председателя правления компании о том, что финансовая ситуация "Укрзалізниці" хорошая, она работает, и динамика положительная", – напомнил Вовк.

Напомним, за первое полугодие "Укрзалізниця" отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, к концу года компания планирует ущерб в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозку.

В Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) заявили, что повышение железнодорожных грузовых тарифов будет оказывать крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления. К тому же, постоянные убытки "Укрзалізниці" генерируют не перевозку грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющую некомпетентность ее менеджмента.