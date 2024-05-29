'Укрнафта' запустила высокодебитную скважину

ПАО "Укрнафта" запустила очередную высокодебитную скважину на Западе Украины. Дебит – 54 тонны нефти в сутки.

Работы по бурению выполнял партнер, выбранный через конкурс на Prozorro – ООО "Навигатор-Комплект". Это первая из трех скважин, которые будет строить этот подрядчик.

Объект планировался как разведывательная скважина с целью раскрытия залежей стрийских отложений на глубине более 1,2 километров.

Сразу после завершения бурения был применен кислотный гидроразрыв (КГРП) как технология вторичного раскрытия пласта. Исследования и практический опыт работы на данном конкретном месторождении показали, что такая операция обеспечивает повышение добычи. КГРП была проведена собственным сервисным подразделением "Укрнафты".

"Результат более чем вдвое превысил прогнозный: дебит скважины составляет 54 тонны в сутки вместо 22,6 тонны в сутки. Таким образом, "Укрнафта" получила высокодебитную скважину и, что более важно, технологию увеличения добычи на конкретном месторождении. КГРП включены в инвестиционные проекты строительства всех скважин на данном месторождении", - написал в facebook Сергей Корецкий, директор ПАО "Укрнафта".

Это позволит эффективно использовать имеющийся ресурс для повышения добычи.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".