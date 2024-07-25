'Укрнафта' закупит три газовых мини-ТЭЦ: общая мощность от 72 МВт

"Укрнафта" закупает три газопоршневых когенерационных установки общей мощностью от 72 МВт, с услугами монтажа и ввода в эксплуатацию.

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Соответствующие тендеры опубликованы в государственной системе закупок Prozorro.

Первая установка, общей мощностью 27-30 МВт, должна иметь 3 газопоршневых двигателя; электрический коэффициент полезного действия не менее 46%.

Вторая – 27-30 МВт, три газопоршневых двигателя, электрический КПД не менее 46%.

Третья – 18-20 МВт, 2 газопоршневых двигателя. Электрический КПД не менее 46%.

Все три установки должны быть новыми и иметь соответствующие системы удаленного контроля и безопасности.

Монтаж, шеф-наблюдение за монтажом, пусконаладочные работы, испытание и ввод в эксплуатацию осуществляется победителем тендера. Также именно поставщик установок проводит обучение для персонала.

Гарантия на каждую установку – не менее 24 месяцев с даты поставки.

Установка трех современных электростанций позволит компании поддержать собственные технологические потребности и усилить энергосистему Украины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".